Kourtney Kardashian aurait trouvé l’amour avec Travis Barker, après une amitié de dix ans.

La star de L’incroyable famille Kardashian, 41 ans, semble s’éloigner de son ex Scott Disick et serait en vacances avec le batteur de Blink-182 Travis, 45 ans, à Palm Springs, où ils ont rejoint sa sœur Kim Kardashian et d’autres. membres de la famille de la star de télé-réalité.

Bien qu’il ait été dit que Kourtney et Travis se connaissent depuis de nombreuses années, il a été rapporté que la romance a éclaté au cours des deux derniers mois et qu’ils cherchent à en faire un couple.

S’adressant à Hollywood Life, une source proche de la famille a déclaré: «Kourtney et Travis sont à Palm Springs ensemble. Ils restent avec Kim et le reste de sa famille au moins pendant le week-end.

L’initié a ajouté: « C’est encore assez nouveau. Il y a beaucoup de chimie entre ces deux.

« Ils se sont beaucoup connectés au fil des ans, mais en ce moment, ils sortent ensemble. »

Kourtney et Travis ont contribué à alimenter les rumeurs en publiant tous les deux des photos similaires sur leurs pages Instagram au cours du week-end.

La maman de trois enfants avait partagé une photo du soleil se couchant sur la piscine dans leur luxueuse maison de vacances à Palm Springs.

Elle avait légendé la photo avec une série d’émojis.

Travis avait également haussé les sourcils à la fin de la semaine dernière, lorsqu’il a commenté un post de Kourtney, un selfie, avec un seul emoji rose rouge.

Il y a eu des rumeurs pendant des années selon lesquelles une relation amoureuse pourrait s’épanouir, mais il y a toujours eu une insistance sur le fait qu’ils ne sont que des amis.

En 2019, une source a déclaré à Hollywood Life: « Travis et Kourtney sont très coquettes quand ils sont ensemble mais elle jure qu’ils sont juste de très bons amis. »

Auparavant, en décembre 2018, le doute avait plané sur leur amitié, certains affirmant que c’était plus que cela.

Un initié a alors déclaré: « Mais tout le monde ne la croit pas, Scott [Disick] est très suspect qu’il puisse y avoir quelque chose qui se passe entre eux en bas.

«Il s’énerve quand il voit des photos d’eux traîner, ça le dérange parce qu’il a l’impression que Kourtney lui cache quelque chose.

«Il la fait griller tout le temps, il veut toujours savoir chaque mouvement qu’elle fait, mais elle en rit.

