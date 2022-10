Kourtney Kardashian et Travis Barker s’embrassent à l’extérieur du studio de musique : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : 4CRNS, WCP / BACKGRID

Kourtney Kardashian43, et Travis Barker, 46 ans, s’est livré à un maquillage chaud et lourd, comme d’habitude, à son arrivée dans un studio d’enregistrement à Calabasas mercredi. La mère de trois enfants s’est arrêtée dans sa Mercedes-Benz G Wagon noir de jais tandis que le batteur de Blink-182 s’est arrêté dans sa camionnette Chevy orange vintage. Kourt a porté une paire de pantalons de survêtement noirs, un pull à col rond noir avec des flammes vertes et des bottes blanches chics. Son homme a opté pour des Vans noires classiques, un sweat à capuche noir superposé d’un blouson aviateur vert et des lunettes de soleil noires. Avant que la fondatrice de Lemme ne sorte de sa voiture, Travis s’est penché pour un gros bisou.

Leur rendez-vous en studio survient juste un jour après que Kravis a acheté leur toute première maison ensemble. Le duo de célébrités a acheté Conan O’Brien‘s Carpinteria, Californie maison de plage pour 14,5 millions de dollars, selon TMZ. Le nouvel achat de Kourt et Travis a été finalisé le 21 octobre et ils ont pu l’acheter pour 2 millions de dollars de moins que le prix demandé indiqué. La propriété de plage serait sur le marché depuis juillet et est un emplacement idéal près de Santa Barbara, où ils se sont fiancés le 17 octobre 2021.

Les Kardashian La star a récemment parlé de ne pas vivre avec son mari à plein temps sur le Pas maigre mais pas gros podcast le 4 octobre. “Je pense que nous sommes à l’endroit où nous cherchons à mélanger nos ménages et nos enfants”, a partagé l’homme de 43 ans. «Quand les enfants sont chez leur père, je reste chez lui et il y a encore des nuits où nous restons chez l’autre entre les deux. Je me lève à six heures du matin et je fais du covoiturage tous les matins, puis je vais directement chez lui et je bois du matcha. Il l’a préparé pour moi.

Travis et Kourtney viennent également de célébrer leur premier anniversaire de fiançailles la semaine dernière. La personnalité de la télévision a partagé un carrousel de photos sur son Instagram pour commémorer le moment. « 17 octobre », a légendé le post. Dans un article séparé, Kourtney a partagé une autre série d’instantanés de la nuit romantique où Travis a recréé le moment des fiançailles sur la plage.

Kourt et son mari rockstar se sont légalement mariés le 15 mai à Santa Barbara, non loin de leur nouvelle maison. Plus tard, le “it couple” a eu une somptueuse cérémonie en Italie le 22 mai. La femme d’affaires et star de télé-réalité était auparavant en couple avec Scott Disick39 ans, de 2006 jusqu’à leur séparation finale en 2015. Scott et son ex partagent trois enfants : le maçon12, Règne7 et Pénélopedix.