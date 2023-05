Kourtney Kardashian et Travis Barker se tiennent la main à New York : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Felipe Ramales / SplashNews.com

À la veille de leur premier anniversaire de mariage, Kourtney Kardashian44, et Travis Barker47 ans, ont été aperçus main dans la main à New York le 19 mai. Les tourtereaux se sont frayé un chemin à travers la foule de la ville quelques heures avant son concert avec Clignotement-182 au Madison Square Garden. Lors d’une promenade romantique, le fondateur de Lemme a porté un pantalon cargo vert et un t-shirt graphique noir avec le rappeur, Glaçon dessus. Kourt a été aperçue en train de siroter un matcha latte glacé, bien sûr, alors qu’elle portait également des lunettes de soleil noires et des baskets noires.

Pendant ce temps, le batteur professionnel a opté pour une paire de salopettes noires tendance Dickies et un Tueur tee-shirt concert. Travis a complété son look décontracté mais élégant avec un bonnet noir et a également siroté une boisson au matcha comme sa femme. L’homme de 47 ans portait notamment un bandage noir à l’annulaire gauche deux mois seulement après que le groupe a annoncé qu’il devait reporter la tournée en raison de la blessure au doigt de Travis.

L’homme de la mère de trois enfants s’est rendu sur Instagram le 5 mai pour partager une vidéo de ses moments de tournée dans les coulisses. « Alors ça commence », a-t-il légendé le clip. Dans la cinquième diapositive, le hitmaker « Edging » a partagé un instantané de son doigt saignant au milieu de la récupération de sa main. Kourtney a répondu aux commentaires de ce post et a souligné que Travis portait son t-shirt blanc avec un soutien-gorge en dentelle sur le devant. « Puisque je vole toujours vos vêtements, je suis si heureux de pouvoir vous rendre la pareille », a plaisanté l’homme de 44 ans.

Kravis a récemment célébré son premier anniversaire de mariage le 15 mai, et Les Kardashian star n’a pas tardé à en parler sur Instagram. « Un an, pour toujours », a-t-elle légendé la vidéo de mariage de leur cérémonie à Santa Barbara. Travis a pris les commentaires de manière typique et lui a laissé une note d’amour. « Pour toujours n’est pas assez long », a-t-il écrit, avec un emoji au cœur noir et un emoji à la rose mourante. Le duo s’est marié lors de quelques cérémonies différentes en mai dernier, toutes capturées notamment dans leur spécial Hulu, Jusqu’à ce que la mort nous sépare : Kourtney et Travis.

Un mois avant leur anniversaire, Travis a célébré le 44e anniversaire de Kourtney avec un article hommage spécial sur les réseaux sociaux. « Mon âme sœur. Je suis tellement reconnaissant que tu sois né aujourd’hui. Vous méritez tout ce que votre cœur désire », a lu la légende adorée de Travis du 18 avril. « Rien ne me rend plus heureux que de te voir sourire. Tu as volé mon cœur au moment où nous nous sommes rencontrés. Joyeux anniversaire à la plus belle femme incroyable à avoir marché sur la face de la terre. Je t’aime ma femme. » La fille d’anniversaire a pris les réponses pour jaillir sur le message de son mari. « Je pleure parce que tu me rends si heureux. Je t’aime mon mari », a écrit Kourtney.

