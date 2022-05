Kourtney Kardashian et Travis Barker se disent «oui» en Italie lors d’un mariage de conte de fées

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kourtney Kardashian semblait prête à marcher dans l’allée et à épouser l’homme de ses rêves, Travis Barker, alors qu’elle posait pour un selfie avec sa fille, Alabama Barker, avant leurs noces étoilées à Portofino, en Italie.

La blogueuse Poosh, âgée de 42 ans, portait un long voile de dentelle blanche – probablement un Dolce & Gabbana pour correspondre au thème du week-end à la mode – sur ses cheveux brun foncé alors qu’elle se tenait aux côtés du plus jeune enfant de son fiancé avant de dire “oui” à un château médiéval.

Kourtney et Travis ont accueilli presque toute leur célèbre famille, y compris les sœurs Kim et Khloe Kardashian, Kylie Jenner et sa fille Stormi, Kendall Jenner et le petit ami de la NBA Devin Booker, et, bien sûr, la matriarche Kris Jenner à la somptueuse affaire après leur premier mariage à Las Vegas il y a deux mois, et une semaine après leur mariage légal à Santa Barbara, en Californie.

Kourtney était tout simplement stupéfaite de porter un voile de longueur cathédrale et des gants blancs transparents jusqu’aux coudes assortis à sa mini-robe blanche à bretelles épaisses. Ses cheveux étaient attachés en un chignon classique.

Travis portait un costume noir pimpant avec des chaussures habillées assorties et un nœud papillon, et tenait la main de sa mariée pendant qu’ils prononçaient leurs vœux au Castello Brown devant leurs amis les plus proches et les membres de leur famille.

Quelques heures avant le mariage, la mère de trois enfants a partagé des clichés portant une robe corset D&G noire avec une image de la Vierge Marie positionnée au milieu et recouverte de strass. Elle a simplement légendé la photo: “Voici la mariée.”

Machine Gun Kelly, Megan Fox et le coéquipier de Barker’s Blink 182, Mark Hoppus, et sa femme Skye Hoppus étaient présents au mariage italien.

Mark a partagé un cliché de ses aventures touristiques avec sa femme et a écrit sur Instagram avant les noces : “Il y a un an, j’étais en chimiothérapie. Aujourd’hui, je suis là. Reconnaissant.”

Le musicien de 50 ans a annoncé en septembre qu’il était en rémission d’un cancer de stade 4 après des mois de chimiothérapie, et seulement peu de temps après avoir révélé son diagnostic en juin.

“Je viens de voir mon oncologue et je n’ai plus de cancer !!” écrivait-il sur les réseaux sociaux à l’époque. “Merci Dieu et l’univers et les amis et la famille et tous ceux qui ont envoyé du soutien, de la gentillesse et de l’amour.”

C’est la troisième fois que le couple se marie.

Kourtney et Travis ont demandé l’aide de sa grand-mère, Mary Jo (MJ) Campbell, et de son père Randy, pour assister à leur premier mariage légal dans le quartier aisé de Santa Barbara le 15 mai.

Un mois auparavant, ils avaient eu un mariage “pratique” dans une chapelle de Las Vegas après les Grammy Awards, où un imitateur d’Elvis Presley était leur officiant.

“Oui, ils se sont mariés après la remise des prix à 1 h 45 dans ma chapelle, One Love Wedding Chapel. Ils ont appelé vers 00 h 30”, a déclaré Marty Frierson, propriétaire de One Love Wedding Chapel, à Fox News Digital à l’époque.

“Ma chapelle est ouverte 24h/24, et ils voulaient s’assurer que je puisse avoir Elvis Presley”, a-t-il déclaré. “Je n’étais pas sûr de pouvoir avoir Elvis, j’ai dit laissez-moi vérifier et j’ai eu l’Elvis, ils ont payé en ligne et ils sont venus et se sont mariés.”