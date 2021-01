Kourtney Kardashian se détend au bord de la piscine avec Travis Barker à Kris JennerLa maison de Palm Springs, selon les photos que les deux ont publiées sur leurs histoires Instagram respectives.

Le duo, qui est voisin de l’enclave californienne du sud de Calabasas, n’a partagé aucune photo ensemble, mais a publié des photos de la même piscine le 22 janvier, suggérant qu’ils traînaient effectivement.

Travis a également été aperçu en train de consulter les récents messages de Kourtney sur les réseaux sociaux. Le batteur de Blink-182 a commenté avec un seul emoji rose sur le Garder le cap avec les Kardashians selfie miroir flirty récent de la star sur Instagram. Plus tôt en janvier, il a ajouté un emoji de tulipe à un Instagram photo de Kourtney marchant dans l’océan, qu’elle a sous-titrée «destin doux et doux». Kourtney aussi partagé quelques photos du film Vrai romance au gramme, amenant le musicien à commenter « You’re So Cool ».

Ce n’est pas la première fois que Travis et Kourtney suscitent des spéculations auprès des fans sur la question de savoir s’ils ont poussé leur relation de voisinage à un autre niveau. En septembre 2018, les fans ont soupçonné que les deux étaient un objet lorsqu’ils ont été vus en train de dîner à Los Angeles. Cependant, à la connaissance du public, il n’y a pas eu Vrai romance parler de.