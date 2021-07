Kourtney Kardashian et Travis Barker se blottissent pour une soirée cinéma alors que les fans soupçonnent la star d’être enceinte

KOURTNEY Kardashian a rencontré Travis Barker hier soir alors que les deux partageaient une soirée discrète.

Les fans ont émis l’hypothèse que le couple pourrait être ENCEINTE après avoir recherché des indices sur les réseaux sociaux.

Instagram/Kourtney Kardashian

Kourtney et Travis ont regardé des films à la maison[/caption]

Kourtney, 42 ans, a passé une soirée romantique avec son beau Travis, 45 ans, alors qu’ils regardaient des films dans leur home cinéma.

La star de télé-réalité a drapé ses jambes sur son homme pendant qu’ils se câlinaient pour une nuit détendue à la maison.

La soirée de rendez-vous du célèbre couple fait suite à de nombreuses spéculations selon lesquelles ils pourraient être enceintes.

Plus tôt cette semaine, un Un utilisateur de TikTok a partagé une vidéo affirmant qu’une annonce de bébé est imminente.

Instagram/Kourtney Kardashian

Les fans pensent que le couple cache une grossesse[/caption]

Instagram/Kourtney Kardashian

Leur relation s’est réchauffée ces derniers temps[/caption]

Alors qu’elle se tenait devant une photo de Kourtney et Travis, elle a affirmé qu’elle « savait pour un fait » que les deux annonceraient la nouvelle de la grossesse dans les « deux prochaines semaines ».

« Mais je dois le documenter moi-même parce que je sais pertinemment que dans la semaine prochaine, deux semaines maximum, ces deux-là vont faire leur annonce de grossesse », a-t-elle affirmé.

Bien que le compte n’ait pas révélé la source de leurs informations, il s’aligne sur les potins des célébrités Instagram Deux Moi qui a récemment révélé qu’une « A-Lister » était enceinte et l’annoncerait bientôt.

Sur Twitter, de nombreux fans ont convenu que Kourtney et Travis cachaient une grossesse, comme l’un d’eux a écrit : « Kourtney kardashian est enceinte…. J’attends juste l’annonce pour le moment.

La méga agence

Ils sont devenus officiels en février[/caption]

La méga agence

Kourtney et Travis ont tous deux des enfants de relations antérieures[/caption]

« Kourtney kardashian est définitivement enceinte. bonne nuit, » raisonna un deuxième.

Un autre a ajouté: « Kourtney est totalement enceinte et le bébé de Travis marque mes mots, c’est pourquoi ils sont très chauds et lourds et pourquoi il est prêt à surmonter sa peur de voler maintenant. »

Kourtney et Travis sont devenus officiels en février après plusieurs mois de relation.

La fondatrice de Poosh partage déjà Mason, 11 ans, Penelope, huit ans, et Reign, cinq ans avec son ex Scott Disick, et Travis partage Landon 17 et Alabama, 15 avec son ex Shanna Moakler.

Médias sociaux – Se référer à la source

Kourtney partage ses enfants avec Scott Disick[/caption]

Kourtneykardash/Instagram

Elle « parle » d’avoir plus d’enfants « tout le temps »[/caption]

Après que ses sœurs Kylie et Khloe aient accueilli leurs enfants en 2018, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles la personnalité de la télévision voulait également agrandir sa famille.

« Elle en parle tout le temps – d’autant plus que ses sœurs ont eu des bébés ces dernières années », a révélé une source.

« Elle aimerait un petit frère ou une petite sœur pour son règne, Penelope et Mason. Personne ne serait surpris si elle tombait enceinte – elle adore être maman, c’est la chose la plus importante pour elle.

« C’est le moment idéal maintenant que le spectacle se termine. »

Malgré la grossesse potentielle, Kourtney n’a pas ralenti la publication de photos de pièges à soif pour ses 130 millions de followers.

Samedi, la mère de trois enfants était magnifique dans un aspect cuir tout noir sexy.

La native de Californie a pimenté son flux Instagram avec le corset moulant et le pantalon assorti qui lacent tout le long de sa jambe.

Kourtney a terminé le look avec une ombre à paupières fumée, des joues parfaitement profilées et une lèvre nude brillante.





Les fans avaient déjà spéculé sur une grossesse en décembre, après la KUWTK La star a partagé une photo d’un berceau à côté de son sapin de Noël.

La personnalité de la télévision a partagé l’image aux côtés de l’un de son père Robert Kardashian et d’une photo de sa sœur Khloe alors qu’elle était enceinte il y a trois ans.