Kourtney Kardashian et Travis Barker profitent de Babymoon à la plage : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Kourtney Kardashian, 44 ans, est sur le point d’être maman de quatre enfants ! Mais avant que le grand jour n’arrive, la fondatrice de Poosh et son mari Travis Barker pris le temps pour ce qui ressemblait à des vacances de babymoon très romantiques. En photos vous pouvez VOIR ICI via PERSONNES, tiré de la Les Kardashian les histoires Instagram de la beauté mercredi, le couple a partagé de minuscules allusions heureuses à l’escapade tropicale. Des images vidéo d’une plage matinale sereine ont été vues, ainsi qu’une photo des pieds de Kourt et Travis reposant sur une table – alors que Kourtney berçait son bébé dans une mini robe.

Une autre photo montrait un cabriolet rose garé sous des palmiers, apparemment pour transporter les invités autour de la station balnéaire de luxe. Elle a également partagé une superbe photo de palmiers au crépuscule et un clip vidéo de vagues se brisant sur la plage la nuit – un spectacle vraiment magique. Jeudi, la maman enceinte a également partagé une délicieuse photo d’une assiette de beignets; potentiellement une fin de grossesse envie d’indulgence.

Kourtney est déjà une maman chevronnée – elle a accueilli le maçon13, Pénélope11 et Règne, 8 avec ex Scott Disicket elle est la belle-mère des enfants du batteur de Blink-182 Alabama17, et Se poser sur19 ans, ainsi que Atiana De La Hoyala fille de l’ex de Travis Shanna Moakler.

Tout au long de ce qui doit être une vie parentale chaotique, le maven Lemme semble en aimer chaque minute. « Regarder vos enfants grandir tous les jours, regarder tous les petits moments », a-t-elle dit Le bazar de Haper de ses parties préférées de la maternité. «Je pense en fait que ma partie préférée est que vous revivez votre propre enfance – aller à Disneyland et regarder tous les films que j’ai regardés quand j’étais enfant. J’ai tellement de livres que nous lisions quand nous étions petits, donc je relis tous les mêmes livres. C’est vraiment amusant – vous redevenez presque un enfant et faites toutes ces choses magiques.

