Kourtney Kardashian et Travis Barker prennent un vol commercial ensemble – Hollywood Life

Kourtney Kardashian a accumulé des miles de fidélisation avant son voyage à Spokane, Washington. Kourtney, 43 ans, a rejoint son mari, Travis Barkerlors d’un voyage d’Alaskan Air depuis LAX vers le nord la semaine dernière, selon TMZ – qui rapporte également que la fille de Kourt, Pénélope Disicket sa nièce, Nord Ouest, étaient également à bord. Kourt, Travis, 46 ans, et le reste de l’équipage sont restés discrets pendant le voyage, portant leurs masques et leurs sweats à capuche. TMZ rapporte que Kourt et Travis ont une maison à Coeur d’Alene, Idaho, et Spokane est l’aéroport le plus proche.

Ce vol commercial (un exploit remarquable compte tenu de la peur de Travis de voler après son avion presque fatal crash en 2008) est venu sur les talons des sœurs de Kourt – Kim Kardashian et Kylie Jenner – face à des critiques publiques majeures concernant leur utilisation d’avions privés. Le compte Twitter CelebJets, qui suit les vols de célébrités en fonction des transpondeurs et du marquage des nageoires caudales, a affirmé que Kylie, 24 ans, avait pris un jet privé de Van Nuys/Los Angeles vers la ville voisine de Camarillo le 12 juillet. Le vol a duré un temps de vol total de 17 minutes. Le trajet lui aurait pris environ 40 minutes en voiture et n’aurait pas entraîné une tonne d’émissions de dioxyde de carbone, par Le gardien.

De même, Yard – une agence de marketing spécialisée dans les “mesures qui comptent” – a publié un rapport affirmant que le jet privé de Kim “a émis 4268,5 tonnes d’émissions de carbone sur 57 vols : 609,8 fois plus que la personne moyenne n’en émet en un an”. Le jet privé de Kim a un temps de vol moyen rapporté de 85,49 minutes – moins d’une heure et demie – avec une durée moyenne de trajet de 99,78 miles.

Écrivain Zulie Rânelors de la vérification des chiffres derrière L’empreinte carbone de Taylor Swift, affirme que les chiffres de Yard ne correspondaient pas au calcul des émissions de carbone de Kim. D’autres se sont également opposés à la conclusion de l’étude, et Yard a publié une déclaration le 5 août, affirmant qu’ils n’avaient pas pris en compte le fait que différents avions avaient des taux d’émission différents. Après avoir “revisité les calculs, en tenant compte des jets spécifiques utilisés, plutôt que utiliser une estimation large de CO2e, nous avons la consommation de carburéacteur au cours de chacun de ces voyages, puis identifié le CO2e par gallon de carburéacteur. Les émissions corrigées de Kim sont passées de 4 268 tonnes de CO2 à 1 752,51 tonnes.

Après avoir pris le vol commercial, Kourtney a commencé à vivre sa meilleure “vie de lac”. La jeune mariée a partagé une photo d’elle nageant dans un lac tout en portant un maillot de bain une pièce SKIMS noir, qui comporte une fermeture éclair sur tout le devant de la combinaison. Kourt portait également une paire de gants pleine longueur pour la natation.