Kourtney Kardashian et Travis Barker prennent des mesures drastiques pour protéger bébé Rocky

Kourtney Kardashian et Travis Barker prennent des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité de leur famille.

Le couple, qui élève leur fils Rocky, âgé de 10 mois, aurait renforcé les mesures de sécurité dans leur maison de Los Angeles, d’une valeur de 10 millions de dollars.

Cette semaine, Kourtney a demandé davantage de patrouilles de police autour de son manoir de Calabasas, selon un rapport de TMZ.

Bien qu’il n’y ait pas de menace immédiate, le couple est devenu inquiet en raison d’incidents antérieurs impliquant des intrus.

Auparavant, une femme aurait réussi à accéder à leur propriété à quatre reprises et aurait affirmé plus tard qu’elle avait été invitée par le Clignotement-182 batteur.

Il convient de mentionner que Kourtney a déjà exprimé ses inquiétudes concernant la vie privée de bébé Rocky.





Avant leur voyage en Australie pour rejoindre Travis et Clignotement-182 en tournée, Kourtney a dit à ses sœurs Les Kardashianje commence à avoir un peu d’anxiété à l’idée d’aller en Australie », ajoutant : « Rocky n’a pas été vu et en Californie, il y a une loi selon laquelle si je ne montre pas le visage du bébé, les paparazzi doivent flouter son visage. image, mais en Australie, il n’y a apparemment pas de lois sur les paparazzis, donc ils peuvent prendre une photo et vendre leur image. »

« Même en sachant que nous prenons l’avion avec beaucoup de monde, je me sens vraiment protecteur. Il y a beaucoup de choses à penser. Je ne me sens pas prêt à sortir de ma bulle de bébé et à retourner dans le monde, » a ajouté Kourtney.