Kourtney Kardashian et Travis Barker partagent leurs décorations d’Halloween racées

Kourtney Kardashian Barker et Travis Barker n’ont jamais eu peur du PDA, mais maintenant, même leurs décorations d’Halloween entrent en action.

Le vendredi 4 octobre, le Les Kardashian La star, 45 ans, a récemment partagé quelques clichés de sa vie sur les réseaux sociaux, y compris une exposition plus grande que nature de quelques squelettes devenant plutôt intimes l’un avec l’autre.

« Bonjour octobre », lui a-t-elle légendé Carrousel Instagram.

Les photos ont commencé assez innocemment, avec la première diapositive montrant la mère de quatre enfants souriant alors qu’elle regardait dans une poussette – probablement vers elle et le fils de 10 mois de Barker, Rocky Thirteen.

La diapositive suivante représentait le batteur du Blink-182, 48 ans, tenant la poussette devant le Franklin Theatre à Franklin, Tennessee.

La sixième photo du carrousel montrait des squelettes gonflables assis sur une pelouse, l’un à cheval sur l’autre. Celui du dessus s’accrochait à l’autre tout en regardant dans les orbites de son partenaire.

« Ce sont les squelettes pour moi », a commenté un utilisateur. Un autre a écrit : « Cette position squelette ? Vraiment? »

Kourtney Kardashian et Travis Barker, avril 2022.

Jeff Kravitz/FilmMagic



D’autres photos ont continué sur le thème festif, y compris les légumes de saison et l’ambiance automnale en plein air.

En plus de Rocky, Kardashian Barker a également trois autres enfants, Mason, 14 ans, Penelope, 12 ans, et Reign, 9 ans, issus d’une précédente relation avec son ex-petit-ami, Scott Disick. Depuis qu’elle a épousé Barker en 2022, elle est devenue la maman bonus de son fils Landon, de sa fille Alabama et de sa belle-fille Atiana.

Lors d’une récente apparition dans l’émission Dear Media Le maigre confidentiel podcast, la fondatrice de Poosh a parlé de son style parental, admettant que Penelope a dormi dans le même lit avec elle jusqu’à l’âge de 11 ans.

« En tant que mère, j’aime faire ce qui me semble naturel et instinctif. Et c’est pour moi ce que c’est », a-t-elle déclaré dans l’épisode après avoir avoué qu’elle et Barker dormaient tous les deux avec Rocky dans le lit avec eux.

Kourtney Kardashian, septembre 2021.

Noam Galaï/Getty



En discutant des avantages du cododo, elle a déclaré que « c’est quelque chose que les mammifères font depuis que les temps existent ».

« Je pense que chaque personne est différente et chaque enfant est différent. Mon fils aîné a couché avec moi jusqu’à l’âge de 7 ans et il voulait naturellement dormir », a déclaré Kardashian Barker à propos de Mason. « Je veux dire aussi une partie [is] comme à une certaine heure, je le mettais au lit dans sa chambre et ensuite il venait dans ma chambre.

Ensuite, elle a expliqué comment les choses se sont passées avec Penelope.

« C’est ce que fait ma fille. Elle entre. Et puis à 7 heures, il s’est arrêté et il m’a dit : ‘J’en ai fini avec toi, je dors dans ma propre chambre.’ Et puis ma fille a couché avec moi jusqu’à l’âge de 11 ans. »

Avant le post de vendredi montrant sa décoration d’Halloween, la star de télé-réalité a présenté ses enfants lors d’un été Instagram récapitulatif : « Aventures Summmma : partie 2. »