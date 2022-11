Kourtney Kardashian et Travis Barker ont critiqué l’anniversaire de leur fille adolescente Alabama dans un club avec une tenue “inappropriée”

KOURTNEY Kardashian et Travis Barker ont été critiqués pour avoir permis à sa fille, Alabama, de porter ce que les fans considèrent comme une tenue inappropriée pour sa fête d’anniversaire.

La jeune fille de 16 ans, dont l’anniversaire réel n’est pas avant le mois prochain, s’est organisée une fête sauvage dans un club.

Instagram/alabamaluellabarker

Instagram/alabamaluellabarker

Getty

La rock star a été particulièrement touchée pour sa décision[/caption]

L’Alabama a passé le mot sur ses histoires Instagram, partageant une image de l’invitation et taquinant : « Le 11 novembre est arrivé. Tu es prêt pour ce soir ?

Elle a promis un DJ, des invités spéciaux et a demandé que tout le monde porte du noir, cependant, l’Alabama a décidé d’aller à l’encontre de ses propres règles.

L’adolescente s’est présentée dans une robe rouge révélatrice, avec un décolleté plongeant très bas qu’elle tirait constamment dans une bataille pour le maintenir.

La robe comportait des côtés transparents qui taquinaient un éventuel dysfonctionnement de la garde-robe.

en savoir plus alabama aboyeur LE TEMPS DE MANGER! La belle-fille de Kourt, Alabama, montre à l’intérieur de la salle à manger exagérée de Travis

Dans un fil de discussion en ligne, les fans ont reproché à son père rock star Travis, 46 ans, et à sa nouvelle belle-mère Kardashians Kourtney, 43 ans, de l’avoir laissée le porter.

“Quel père laisse sa fille mineure sortir habillée comme ça ?” une personne a demandé. “C’est inapproprié pour une fille de son âge.”

Un autre a ajouté: “C’est dégoûtant de voir comment elle a été abandonnée par tous les adultes qui l’entourent.”

Tandis qu’une personne s’inquiétait de son avenir : “À mon avis, ses parents la laissent tomber et la préparent à être exploitée.”





TATT VOUS

De nombreux fans craignent que l’Alabama ne grandisse trop vite, surtout après la découverte de son nouveau tatouage.

En août, l’Alabama a stupéfié les fans en téléchargeant une vidéo de son petit tatouage secret au poignet.

La star des médias sociaux a profité de ses histoires Instagram pour partager un clip de ses deux bracelets de tennis Cartier.

La blonde tourna son poignet alors que les bijoux scintillaient à la lumière de l’appareil photo de son téléphone.

Mais dans la dernière seconde du court clip, elle a bougé son bras permettant aux fans de repérer un minuscule tatouage – un seul mot impossible à lire sous l’angle de la vidéo.

FOLIE MÈRE

Alabama est l’un des deux enfants que Travis partage avec son ex-femme Shanna Moakler. L’ancien couple est également parent d’un fils de 18 ans, Landon.

Mais Alabama et Shanna semblent être en désaccord ces derniers temps, la mère biologique étant exclue.

Plus tôt ce mois-ci, un fan a confronté Shanna et a demandé pourquoi l’Alabama ne la suivait pas sur Instagram.

Dans une tournure des événements surprenante, Shanna a en fait répondu au détective Internet.

Elle a dit: “Apparemment, je suis un trou ** enragé. C’est le mot dans la rue. Beaucoup de rires.”

Son fan a répondu: “Eh bien, je ne pense pas. Je vous aime.

“Continuez à briller, bébé.”

Quant à Kourtney, elle et son ex Scott Disick partagent trois enfants : sa fille Penelope, 10 ans, et ses fils Mason, 12 ans, et Reign, sept ans.

Instagram/alabamaluellabarker

Instagram/alabamaluellabarker

Hulu

Kourtney est la belle-mère de l’Alabama, cependant, elle a trois enfants avec son ex Scott Disick[/caption]