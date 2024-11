Kourtney Kardashian et Travis Barker marquent une étape commune avec un grand geste

Kourtney Kardashian et Travis Barker célèbrent l’anniversaire de Rocky avec style

Kourtney Kardashian et Travis Barker font un effort supplémentaire pour célébrer l’anniversaire de leur plus jeune fils Rocky, alors qu’il fête son premier anniversaire.

Les Kardashian La star s’est rendue sur son Instagram pour partager un aperçu de la première fête d’anniversaire de son petit.

La mère de quatre enfants, qui partage Mason, Penelope et Reign avec son ancien mari Scott Disick, a republié l’histoire de sa belle-fille Alabama Barker à cette occasion.

Elle a écrit sur la photo : « Chez nous, c’est fou. »

Sur la photo, Kourtney et Travis ont apparemment commandé un carrousel pour l’anniversaire de Rocky.

Pendant ce temps, Kardashian a également ajouté à ses histoires, documentant des ballons en forme d’oreilles de Mickey Mouse.

Pendant ce temps, sa mère, Kris Jenner, a été la première à souhaiter ses vœux pour le grand jour de l’anniversaire de l’enfant, partageant une série de photos pour marquer l’occasion.

Elle a écrit en légende : « Joyeux anniversaire à notre précieux Rocky !! Je n’arrive pas à croire que tu as déjà un an ! C’est comme si c’était hier que nous t’accueillions dans le monde. Tu es le petit-enfant numéro 13 et le plus précieux. petit garçon souriant que j’ai jamais rencontré !! J’ai hâte de te voir grandir et je suis tellement reconnaissant envers Dieu qu’il m’a choisi pour être ta grand-mère, je t’aime tellement et j’ai hâte de te regarder. grandir. »

Pour les non avertis, Kourtney et Travis ont accueilli leur plus jeune le 1er novembre 2023.

Le couple partage une famille recomposée de six enfants. Travis amène Alabama, Landon et Atiana De La Hoya, tandis que Kourtney est coparental de Mason, Reign et Penelope avec Scott Disick.