Kourtney Kardashian et Travis Barker: la star de la réalité semble confirmer la romance avec le batteur de Blink-182 | Actualités Ents & Arts

Après de nombreuses spéculations en ligne, cela semble maintenant être officiel – Kourtney Kardashian et le batteur de Blink-182 Travis Barker se fréquentent.

La star de télé-réalité et le musicien avaient déclenché des rumeurs de romance après avoir été vus ensemble à Los Angeles, en Californie, et avoir partagé des images de la même cheminée le jour de la Saint-Valentin.

Kardashian, 41 ans, a maintenant apparemment confirmé leur relation, publiant une photo à ses 111 millions d’abonnés sur Instagram d’elle tenant la main fortement tatouée de la rock star de 45 ans.

En huit heures, le message avait été aimé plus de 2,7 millions de fois. Barker a répondu avec un emoji de cœur noir et a également partagé la même image.

L’aînée des célèbres sœurs, Kardashian a trois enfants avec son ex-partenaire Scott Disick.

Barker, batteur et producteur de musique acclamé, est père de deux enfants qui a été marié deux fois, y compris à l’ancienne Miss USA Shanna Moakler.

Kardashian devrait bientôt apparaître sur les écrans de la 20e et dernière série de l’émission de télé-réalité de sa famille, diffusée aux États-Unis en mars.

Une bande-annonce de la dernière saison de Keeping Up With The Kardashians la montre avec Disick endormis sur un canapé, amenant sa demi-sœur Kendall Jenner à dire qu’ils sont « faits l’un pour l’autre, ils sont censés être ensemble ».

Faire l’annonce de l’émission se terminant en septembre 2020, Kim Kardashian a déclaré: «C’est le cœur lourd que nous avons pris la décision difficile en tant que famille de dire au revoir à Keeping Up With The Kardashians.

Kourtney Kardashian (à gauche) est devenu un nom familier avec sa soeur Kim Kardashian West grâce à leur émission de téléréalité, Keeping Up With The Kardashians



« Après 14 ans, 20 saisons, des centaines d’épisodes et de nombreuses émissions dérivées, nous sommes plus que reconnaissants à vous tous qui nous avez regardés pendant toutes ces années – à travers les bons moments, les mauvais moments, le le bonheur, les larmes et les nombreuses relations et enfants.

« Nous chérirons à jamais les merveilleux souvenirs et les innombrables personnes que nous avons rencontrées en cours de route. »