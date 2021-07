Kourtney Kardashian et Travis Barker : la chronologie de leur relation

Kourtney Kardashian et Travis Barker ont captivé les fans du monde entier avec leur romance éclair.

Après avoir nié publiquement les rumeurs de rencontres, la star de télé-réalité et le batteur de Blink-182 ont officialisé les choses cette année, partageant des photos sincères de vacances ensemble, un PDA intense et des expressions d’amour tatouées sur Instagram.

En mai, Barker, 45 ans, a même qualifié Kardashian, 42 ans, de « l’amour de ma vie » dans un commentaire Instagram sur un post des deux à Disneyland. Kardashian a été tout aussi amoureuse de lui, publiant une photo d’elle et de Barker partageant un baiser passionné dans un studio d’enregistrement le mois dernier, avec deux cœurs et un emoji de feu.

Barker était auparavant marié à l’actrice Melissa Kennedy de 2001 à 2002 et au mannequin Shanna Moakler de 2004 à 2008, avec qui il partage deux enfants. Bien que Kardashian n’ait jamais été mariée, elle partage trois enfants avec son ex-partenaire Scott Disick. Les deux sont datés de 2006 à 2015.

Le couple aurait également passé du temps avec les enfants de l’autre et, au cours du week-end du Memorial Day, Barker a même partagé une vidéo sur Instagram de lui en train de descendre un toboggan avec le plus jeune fils de Kardashian, Reign, 6 ans.

Voici quelques-unes des plus grandes étapes de l’histoire d’amour du couple :

Mars 2019 : Barker insiste sur le fait que lui et Kardashian ne sont « que des amis »

Les rumeurs sur la relation entre Kardashian et Barker ont circulé bien avant que le couple ne commence à partager son amour l’un pour l’autre sur les réseaux sociaux.

Dans une interview avec People, publiée en mars 2019, Barker a mis fin aux espoirs des fans que les deux étaient autre chose que des amis. Le mois précédent, E! News a publié des photos des deux personnes sortant ensemble pour dîner à Malibu, en Californie.

« Kourtney est comme une amie très chère. C’est tout », a-t-il déclaré au point de vente, peu de temps avant l’ouverture des iHeartRadio Music Awards 2019. « Je veux dire, je l’aime à en mourir. J’aime sa famille à en mourir. Mais oui, juste des amis. »

Les deux ont confirmé leur romance environ deux ans plus tard.

Février 2021 : Kardashian et Barker deviennent officiels sur Instagram après la Saint-Valentin

Kardashian et Barker semblaient finalement confirment leur statut de couple sur Instagram dans un simple post, deux jours après la Saint-Valentin.

Sans inclure de légende ni marquer directement Barker, Kardashian a posté une photo de ce qui semble être elle et Barker se tenant la main à l’intérieur d’une voiture. Les fans ont immédiatement déduit qu’elle se mettait à l’aise avec Barker, en raison de ses tatouages ​​​​caractéristiques sur la photo.

Mars 2021 : Kardashian, Barker traînent avec Megan Fox, Machine Gun Kelly

Kardashian et Barker sont sortis avec un autre couple Megan Fox et Machine Gun Kelly pour ce qui ressemblait à un double rendez-vous lors d’un match de l’UFC en mars.

Dans un clip des couples partagé par ESPN sur Twitter, Kardashian et Barker ont tous deux porté des vestes en cuir tout en profitant de sucettes. Fox et Kelly ont souri pour les caméras dans des sièges à quelques mètres de là.

Avril 2021 : un couple se tatoue officiellement après un agréable voyage dans la neige

Le couple a passé du temps ensemble lors d’une escapade enneigée intime, avant d’honorer leur relation de manière plus permanente.

Le 5 avril, Barker a posté de douces vidéos Instagram de lui et Kardashian en vacances. Dans l’un d’eux, lui et Kardashian s’embrassent dans la neige près d’un foyer extérieur.

« Le vrai est rare », a-t-il sous-titré le message, suivi d’un emoji au cœur noir. Quatre jours plus tard, Kardashian a mis à jour son propre compte Instagram pour montrer que Barker s’était fait tatouer son prénom.

Le couple n’est devenu plus amoureux que sur Instagram, Barker partageant un article NSFW à l’occasion du 42e anniversaire de Kardashian le 18 avril, qui comprenait une vidéo d’elle en train de sucer son pouce avec deux photos d’eux partageant des baisers passionnés.

« Je (explétif) T’AIME ! » il a écrit. » VOUS ÊTES UNE BÉNÉDICTION POUR CE MONDE

BON ANNIVERSAIRE »

Dans une autre publication Instagram de NSFW ce mois-ci, Barker a partagé des photos et des vidéos de lui et de Kardashian lors d’une escapade romantique dans le désert, avec navigation de plaisance et escalade.

Mai 2021 : Kardashian tatoue Barker avec un message spécial

Kardashian a laissé sa marque sur Barker – littéralement – en lui donnant personnellement un tatouage sur son avant-bras droit qui dit « Je t’aime ».

Kardashian a partagé des photos et une vidéo d’elle en train d’encrer Barker avec le tatouage sur son Instagram en mai.

« Je tatoue », a-t-elle légendé le post.

Juillet 2021 : Kardashian et Barker partent en voyage romantique à Vegas

Kardashian et Barker sont revenus à un autre match UFC en juillet et n’ont pas hésité à montrer de l’affection, se plantant un baiser désordonné lorsque la caméra a flashé leur chemin.

Le couple a également récemment profité d’un voyage romantique à Las Vegas, avec Kardashian partageant des photos sur Instagram lundi des deux à Sin City, sous-titrées timidement: « Que se passe-t-il à Vegas ».

