Kourtney Kardashian et Travis Barker étourdissent les touristes dérangés avec un PDA exagéré alors que les stars s’embrassent et gémissent dans la sainte cathédrale

KOURTNEY Kardashian et Travis Barker ont laissé les touristes stupéfaits avec leur PDA exagéré dans une cathédrale sacrée lors d’un voyage.

Le couple s’est envolé pour l’Italie pour se préparer à leur tenue de mariage, documentant le voyage pour The Kardashians.

Kourtney Kardashian et Travis Barker ont été critiqués pour leur PDA en Italie[/caption] Hulu

Le duo s’est embrassé et a gémi devant des touristes dans une cathédrale[/caption] Hulu

Ils sont apparus sans phase tandis que les touristes autour d’eux étaient dégoûtés[/caption]

Pendant le voyage, Kourtney, 43 ans, et Travis, 46 ans, sont passés par le Duomo di Milano, posant pour des photos à l’extérieur.

À un moment donné, le fondateur de Lemme a sauté dans les bras du batteur de Blink-182, l’embrassant sur la bouche.

Le duo a gémi pendant le liplock, et les spectateurs n’ont pas été impressionnés.

Ils semblaient déphasés, se tenant la main et souriant alors qu’ils traversaient les rues.

Les fans ont exprimé leur inquiétude pour Kourtney au milieu de sa romance torride avec Travis.

Au cours d’un épisode relatant leur voyage en Italie, les téléspectateurs ont repéré certains comportements qu’ils jugeaient gênants et potentiellement «contrôlants».

Avant qu’ils ne soient équipés pour leur tenue de mariage, Travis a fait des demandes spécifiques pour le look de sa femme.

Les fans ont pensé que le moment était problématique et l’ont fait savoir en ligne.





PAS COOL

Avant de faire le voyage à travers l’étang, Kourtney et son homme ont discuté du voyage à venir.

À un moment donné, Travis a demandé: “À quel point votre robe de mariée est-elle sexy?”

Sa désormais épouse a semblé décontenancée par la question, répondant: “Quoi? Voulez-vous une réponse? Les robes de mariée sont-elles sexy ?

Le musicien a répondu en plaisantant: “Le vôtre va l’être. … Je sais déjà.”

Les fans ont partagé le clip sur Reddit, où ils ont pesé et il semble que beaucoup ne ressentaient pas l’interaction.

Un fan inquiet a noté: “Il a l’air gentil mais je reçois aussi des vibrations de contrôle de sa part…”

Quelqu’un d’autre a répondu : « Moi aussi. De manière très subtile. Ce qui le rend plus effrayant et moins évident pour les étrangers. Cette interaction me fait me demander si sa robe était tout autre chose jusqu’à ce qu’il dise qu’il veut une robe sexy.

Un troisième commentateur est intervenu en disant : « C’est bizarre parce que je comprends ce que vous dites, mais contrôler en tant que mot ne me convient pas tout à fait. J’aime vraiment les bombardements qui sont manipulateurs.

Quelqu’un d’autre a écrit: “Il est tellement effrayant omg.”

TROP DE TRAV

Les fans ont exprimé leur dégoût pour la scène.

La fondatrice de Poosh avait l’air sexy dans un déshabillé vert vif et noir et une robe moelleuse assortie avec des lunettes de soleil alors qu’elle se livrait à un peu plus de PDA avec Travis.

Son beau rockeur l’embrassa et lui frotta le cou, lui parlant près d’elle et frottant sa chaise tout au long de la conversation.

Après avoir écouté le dernier épisode, les fans ont immédiatement commencé à en discuter sur Reddit – et ont repéré quelque chose sur le comportement de Travis.

Une personne a écrit: “La voix sexy de Travis est AF effrayante et comment il frottait la chaise sur laquelle Kourtney était assise, arrêtez ça.”

Un autre a commenté: “Oh mon dieu, la caresse de la chaise m’a fait peur! Brut!”

Et une troisième personne a dit: “C’est un lmfao tellement bizarre.”

Les fans sont cependant habitués à ce que le couple montre leur amour à ce stade.

EMBALLAGE SUR PDA

Récemment, ils se sont penchés sur leur romance voyante, le fondateur de Lemme y dévoilant un clin d’œil dans la gamme vitaminée.

La star de télé-réalité s’est rendue sur le profil Instagram de la marque il n’y a pas si longtemps pour partager un clip promotionnel pour sa nouvelle “philtre d’amour”.

Dans la vidéo, la personnalité de la télévision portait une chemise de nuit rose soyeuse avec des détails en dentelle alors qu’elle caressait son mari Travis.

Le couple s’est retourné, a ri, s’est embrassé et s’est regardé dans les yeux dans la vidéo intime pendant que la synth-pop jouait.

Kourtney a présenté la bouteille de philtre d’amour à la caméra – un petit récipient rose avec un compte-gouttes inclus.

Dans la légende, elle a expliqué le but du supplément en écrivant : « Je ne peux plus lutter contre ce sentiment… ça doit être Lemme Fall In Love. maintenant disponible.”

“Notre élixir de fleurs bio est formulé avec 8 plantes médicinales traditionnellement utilisées”, a-t-elle écrit.

« Racine de gingembre biologique : crée une énergie réchauffante et soutient la circulation. Damiana Leaf: élève et stimule la passion.

« Fleur de tilleul : soulage les tensions nerveuses et soutient l’humeur. Fleur de chèvrefeuille : provoque des sentiments d’excitation et de bonheur.

« Fleur d’Aubépine : détoxifie et purifie. Rose de Damas & Rose de Provence : symbolise l’amour et la romance. Heather Leaf & Flower : soutient l’amour et l’admiration.

La légende se terminait par : “Bouteille : 25 $, disponible sur lemmelive.com pour une durée limitée uniquement.”

Les fans n’aimaient pas le produit, le claquant comme un gadget.

“Ce n’est pas très clair pour quoi exactement nous sommes censés l’utiliser – comme quel est son but?” on a demandé.

“Suis-je censé résonner avec ça?” un deuxième se plaint.

Un troisième a mis sous peu: “Cringe asf.”

Les fans de Kardashians ont précédemment critiqué Travis pour avoir exigé que la robe de mariée de Kourtney soit sexy[/caption] Instagram

Le couple fait ses valises sur le PDA depuis le début de leur relation[/caption] Instagram / Lemme

Ils ont ignoré les critiques de leur comportement pour la plupart[/caption]