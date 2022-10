Kourtney Kardashian et Travis Barker achètent leur première maison ensemble : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Stephen Lovekin/BEI/Shutterstock

Kourtney Kardashian43, et Travis Barker, 46 ans, ont officiellement acheté leur première maison ensemble ! Les mariés ont acheté Conan O’Brien‘s Carpinteria, Californie maison de plage pour 14,5 millions de dollars, selon TMZ. La vente a eu lieu le vendredi 21 octobre et le prix d’achat était inférieur de 2 millions de dollars à ce que la maison, qui était sur le marché depuis juillet, était initialement inscrite. L’emplacement est super spécial pour Kourtney et Travis, car il est proche de Santa Barbara, où ils se sont fiancés il y a presque exactement un an en octobre 2021.

D’après une galerie de photos fournie par TMZ (vu ici), la maison côtière de 2 142 pieds carrés possède une terrasse spacieuse qui mène directement à la plage. Le pont abrite une table assez grande pour Kourtney, Travis, leurs six enfants combinés, et plus encore. L’espace de vie intérieur présente une conception à aire ouverte avec un mur de verre géant qui offre une vue magnifique sur le Pacifique et un foyer au bois pour garder l’espace aéré au chaud les nuits fraîches. La maison a également quelques cloches et sifflets soignés, y compris une douche extérieure et une station de charge Tesla.

Bien que la propriété de quatre chambres soit magnifique, il semble qu’elle servira d’évasion de l’agitation de Los Angeles pour la famille plutôt que pour leur résidence principale. Travis et Kourtney possèdent toujours leurs manoirs Calabasas qui sont juste à côté l’un de l’autre, et ce serait une énorme transition pour le couple de déménager deux familles dans une maison qui ferait paraître un placard typique de Kardashian petit !

Auparavant, un initié proche de l’heureux couple avait révélé à HollywoodLa Vie qu’ils aimeraient construire ensemble leur propre maison familiale personnalisée, mais qu’ils ne sont pas pressés. “Ils envisagent maintenant de construire leur propre maison, ce qui serait vraiment spécial car ils peuvent créer ensemble un espace de vie qui correspond exactement à leurs besoins, avec de nombreuses chambres pour que tous leurs enfants soient à l’aise et aient leur propre salle de bain”, a déclaré le source a déclaré à HL EXCLUSIVEMENT en juin. “Ce serait leur maison familiale pour toujours.” La “maison familiale pour toujours” devrait être assez grande pour accueillir les trois enfants de Kourtney, le maçon12, Pénélope10, et Règne7 ans et le fils de Travis Se poser sur18 ans, sa fille Alabama16 ans, et sa belle-fille Atiana23.

Travis a également révélé précédemment que sa maison semblait bien fonctionner pour le moment. «J’ai eu des maisons avec beaucoup de voitures flashy, des peintures murales et des vélos suspendus au plafond. Mais avec mes trois enfants, plus les enfants de Kourtney, cet endroit me semblait bien pour ce moment de ma vie », a déclaré le Clignotement-182 le batteur a expliqué à Résumé architectural en mai. “Je voulais une maison où je peux me reposer et profiter de ma famille, un endroit où nous pouvons créer des souvenirs.”

“Kourtney a une super maison à un pâté de maisons d’ici”, a-t-il poursuivi. “Pour le moment, je prévois simplement de convertir mon home studio en chambre avec lits superposés pour que ses enfants soient à l’aise ici. À l’avenir, je suppose que nous attendrons de trouver quelque chose de mieux que ce que nous avons. Où que nous aboutissions, nous nous sentons incroyablement bénis et reconnaissants.