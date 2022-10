Kourtney Kardashian et Travis Barker achètent le manoir de Santa Barbara de Conan O’Brien pour 14,5 millions de dollars alors qu’ils s’éloignent de leur famille

KOURTNEY Kardashian et Travis Barker ont acheté le manoir de Santa Barbara de l’ancien animateur de talk-show de fin de soirée Conan O’Brien pour 14,5 millions de dollars.

La star de Hulu et son mari rocker ont continué à prendre leurs distances avec le clan KarJenner ces derniers mois.

Travis Barker et Kourtney Kardashian vivent dans des maisons Calabasas séparées depuis leur mariage en mai de cette année[/caption]

Kourtney et Travis ont dépensé 14,4 millions de dollars pour la maison de plage Carpinteria de l’animateur de talk-show Conan Obrien[/caption]

La maison de plage est située dans la banlieue de Santa Barbara à Carpinteria, non loin de l’endroit où Travis, 46 ans, a proposé à sa désormais épouse Kourtney, 43 ans, à peu près à la même époque l’année dernière.

Carpinteria abrite de nombreuses autres célébrités bien connues, dont le réalisateur George Lucas et les acteurs Kevin Costner, Ashton Kutcher et Mila Kunis.

Comme Conan, 59 ans, une autre célèbre animatrice de talk-show, Ellen Degeneres, a vendu sa maison de plage de 23 millions de dollars à Carpinteria en 2019.

Ce sera la première maison que les jeunes mariés ont achetée ensemble, car ils attendent actuellement leur temps entre leurs deux propriétés Calabasas distinctes.

La maison de deux chambres de 2 100 pieds carrés est parfaite pour leur grande famille, car Kourtney a conclu le mariage avec trois enfants, Mason, 12 ans, Penelope, 10 ans et règne, sept ans, de sa relation précédente avec Scott Disick, 39 ans, et Travis ajoute ses trois enfants.

Le batteur de Blink-182 partage son fils Landon, 19 ans, sa fille Alabama, 17 ans, et sa belle-fille Atiana De La Hoya, 23 ans, avec son ex-femme Shanna Moakler, 47 ans.

La propriété en bord de mer est à deux pas de l’océan Pacifique et dispose d’un grand porche intégré pour profiter de la vue.

La maison est également équipée d’une douche extérieure et d’un barbecue pour les longues journées d’été passées sur la plage.





La semaine dernière, le couple est retourné à Santa Barbara pour fêter le premier anniversaire de la demande en mariage du batteur tout en cherchant une maison.

En l’honneur de cette journée spéciale, Kourtney a exposé ses courbes dans un t-shirt noir trempé tout en gambadant dans les vagues avec son mari, Travis.

VRAI ROMANCE

Ils sont allés à la plage entièrement habillés, avec la star de télé-réalité portant un pantalon noir, une chemise noire moulante et un blouson aviateur surdimensionné.

La rockstar de 46 ans portait une chemise blanche, un pantalon court et un bombardier orange et vert alors qu’ils marchaient le long du rivage sablonneux.

Travis a reproduit sa proposition alors que des milliers de roses rouges étaient exposées en forme de cœur sur la plage.

Les violonistes ont joué alors que les célèbres époux s’approchaient de la scène pour un baiser romantique.

Mais les choses sont inévitablement devenues torrides lorsque Kourtney et Travis se sont dirigés vers l’eau entièrement habillés.

Quand ils sont sortis de leur plongeon sauvage, il était clair que la personnalité de la télévision n’avait pas de soutien-gorge, car les fans pouvaient voir à travers son haut.

Le couple s’est séché avec de grandes serviettes sur la plage avant de se diriger vers leur chambre d’hôtel.

Kourtney et Travis ont célébré le premier anniversaire de leurs fiançailles le 17 octobre.

Les jeunes mariés se sont mariés le 22 mai lors d’une cérémonie italienne intime.

FAMILLE EN FEUILLE

L’achat du manoir de Santa Barbara propage davantage les rumeurs selon lesquelles Kourtney s’est secrètement éloignée de ses sœurs.

Plus tôt ce mois-ci, Kourtney a révélé la vérité sur sa rivalité avec Kim et Khloe lors d’une apparition sur le podcast Not Skinny But Not Fat.

L’animatrice de podcast Amanda Hirsch a mentionné le lien autrefois étroit de Kourtney avec Khloe.

Elle s’est souvenue de la relation étroite entre le fondateur de Poosh et la plus jeune sœur Kardashian et de la façon dont Kim était “l’étrangère” du groupe.

Bien que cette dynamique semble avoir changé, Khloe et Kim se rapprochent et Kourtney s’éloigne de la paire.

La fondatrice de Poosh a émis l’hypothèse que la nouvelle proximité de ses sœurs pourrait être due au fait qu’elles accueillent toutes deux des enfants en même temps.

Le troisième enfant de Kim, Chicago, quatre ans, est né en janvier 2018 par mère porteuse, tandis que Khloe a donné naissance à son premier enfant, True, en avril de la même année.

Les frères et sœurs partagent également des parcours de maternité similaires alors que Khloe a suivi les traces de Kim et a emprunté la voie de la maternité de substitution pour avoir son deuxième enfant, un fils, né en août.

“J’avais juste l’impression qu’elles étaient vraiment liées – comme si elles traversaient les mêmes choses”, a expliqué Kourtney à propos de la relation de ses sœurs.

La star de la télévision a ensuite révélé ce qui la séparait de ses frères et sœurs, affirmant qu’ils “s’étaient ligués” contre elle concernant ses différents objectifs de carrière.

“Et puis j’ai eu l’impression que c’était à ce moment-là que j’étais mécontent de la série, en particulier à cause de [Kim and Kourtney] une sorte de regroupement.

“Presque tout ce que Khloe et moi avions fait à Kim, et ils me l’ont en quelque sorte retourné”, a expliqué Kourtney.

La fondatrice de Lemme a partagé qu’elle avait également commencé une thérapie à ce moment-là, elle se sentait donc «sensible» aux commentaires de ses sœurs.

Les fans ont regardé Kourtney et Kim résoudre leurs problèmes devant la caméra alors qu’ils se livraient à une bagarre physique dans un épisode de Keeping Up With the Kardashians.

En conséquence, Kim a subi de vilaines coupures aux bras et au dos faites par sa sœur.

Khloe et leur autre sœur, Kendall Jenner, 26 ans, ont été témoins de l’altercation et ont été forcées de séparer le couple.

La maison de plage Carpinteria de Kourtney Kardashian et de son mari Travis Barker comprend une maison d’hôtes de deux chambres[/caption]

Kourtney et Travis auront d’autres voisins célèbres car leur nouvelle maison n’est qu’à quatre maisons de la propriété en bord de mer d’Ashton Kutcher et de sa femme Mina Kunis[/caption]

Kourtney et Travis se sont rendus à Santa Barbara la semaine dernière pour célébrer l’anniversaire de la proposition du batteur[/caption]