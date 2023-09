Kourtney Kardashian et Stepson Landon Barker Lip-Sync dans une nouvelle vidéo mignonne – Hollywood Life

Crédit d’image : Stewart Cook/Shutterstock

Kourtney Kardashian44 ans, avait l’air de passer un bon moment avec son beau-fils Landon Barker, 19 ans, lorsqu’elle est apparue dans l’une de ses récentes vidéos TikTok pour aider à promouvoir sa nouvelle chanson, « Friends With Your Ex ». Le duo s’est synchronisé sur la mélodie alors qu’ils souriaient et montraient des tenues décontractées. Kourtney portait un t-shirt noir Betty Boop tandis que Landon portait un haut sans manches rouge.

« Il fallait le lancer ! @Kourtney Kardashian Barker », a écrit Landon en légende du message.

@landonbarkerr Il fallait le lancer ! @Kourtney Kardashian Barker ♬ Amis avec votre EX – Landon Barker

Le message a suscité de nombreuses réponses de la part des abonnés de Landon et ils semblaient tous aimer le clip. « La poignée de main est tout », a écrit un adepte, faisant référence à un moment de la vidéo. « Kourt a l’air si bien ! » a écrit un autre adepte, tandis qu’un troisième l’a qualifiée de « belle-mère la plus cool de tous les temps ».

La nouvelle vidéo de Kourtney et Landon fait suite à la première, mariée au père de Landon Travis Barker, a fait la une des journaux pour avoir dû subir une opération chirurgicale fœtale d’urgence pour la sauver, elle et le bébé à naître du rockeur. La situation effrayante a obligé Travis à rentrer chez lui à Los Angeles, en Californie, depuis l’Europe alors qu’il était en tournée avec Clignotement-182. « En raison d’une affaire familiale urgente, Travis a dû rentrer chez lui aux États-Unis », a déclaré le groupe. partagé sur Twitter plus tôt ce mois-ci. « Les spectacles de Glasgow, Belfast et Dublin sont reportés. Plus d’informations concernant son retour en Europe et les dates reportées seront fournies dès que disponibles.

Le 6 septembre, Kourtney, qui partage des enfants le maçon13, Pénélope11, et Règne8 ans, avec un ex Scott Disick, est allée sur Instagram pour partager une photo en noir et blanc d’elle et Travis se tenant la main à l’hôpital, que l’on peut voir ci-dessus, et l’a légendée avec un message de gratitude. «Je serai éternellement reconnaissante envers mes incroyables médecins pour avoir sauvé la vie de notre bébé. Je suis éternellement reconnaissante envers mon mari qui s’est précipité à mes côtés après la tournée pour être avec moi à l’hôpital et prendre soin de moi après, mon roc. Et à ma mère, merci de m’avoir tenu la main pendant tout cela », a-t-elle écrit.

Ayant eu trois grossesses très faciles dans le passé, je n’étais pas préparée à la peur de me précipiter dans une opération chirurgicale fœtale urgente », a poursuivi la mère de trois enfants. « Je ne pense pas que quiconque n’a pas vécu une situation similaire puisse commencer à comprendre ce sentiment de peur. J’ai une toute nouvelle compréhension et un tout nouveau respect pour les mamans qui ont dû se battre pour leur bébé pendant leur grossesse. Dieu soit loué. Sortir de l’hôpital avec mon petit garçon dans le ventre et en sécurité a été la plus grande bénédiction. 🙏🏼🤍.