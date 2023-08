Kourtney Kardashian enceinte et Alabama Barker dînent : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Kourtney Kardashian, 44, et Travis Barkerla fille de Alabama, 17 ans, ont été vus en train de dîner samedi soir. La star enceinte de Hulu portait une chemise noire ajustée à manches longues montrant sa bosse de bébé en pleine croissance alors qu’elle attend le bébé no. 4 – et sa première avec Travis, 47 ans – alors qu’elle se dirigeait vers le restaurant italien Cecconi’s avec sa belle-fille le 19 août. Kourtney a gardé les choses décontractées avec un pantalon ample légèrement évasé, ainsi que ses grosses bottes noires emblématiques, un sac en cuir et des lunettes de soleil dans les images publiées par le Courrier quotidien.

Alabama était également décontracté pour le dîner matinal (il faisait encore beau) dans un pantalon noir ample avec un t-shirt graphique d’une voiture vintage. Elle a enfilé un sweat à capuche noir avec un motif blanc sur le dessus et est restée aérée avec une paire de diapositives faciles. La fille de Shanna Moakler semblait également bercer des extensions de cheveux dramatiques pour le volume et la longueur, amplifiant son «do».

Après avoir pris une bouchée chez Cecconi’s – qui est connu pour ses pizzas au four à bois et ses plats de pâtes traditionnels – le couple s’est rendu au Cha Cha Matcha branché de l’autre côté de la rue pour des boissons glacées. Kourtney et Travis sont des amoureux de longue date de l’alternative à la caféine, et sont également connus pour être des habitués du Matthieu Morton chaîne appartenant à Los Angeles qui sert des lattes de matcha verts, ainsi que des desserts aromatisés au matcha comme des beignets.

Kourtney et Travis ont annoncé leur grossesse en juin, avec Kourt tenant gentiment une pancarte indiquant « Travis, je suis enceinte » – tout comme un fan l’a fait dans le clip de 1999 pour « All The Small Things ». À l’époque, la bosse de Kourt était clairement très visible – mais elle n’a pas encore dit quand elle doit accoucher ni à quel stade elle en est dans sa quatrième grossesse. Peu de temps après l’annonce, le couple – qui s’est marié en Italie en juin 2022 – a organisé une soirée de révélation de genre pour les amis et la famille où ils ont révélé qu’ils avaient un petit garçon.

Le nouveau bébé de Kourtney et Travis rejoindra une multitude de frères et sœurs, car la star de télé-réalité a trois enfants avec son ex-petit ami Scott Disick40 : fils le maçon13 et Règne8 ans, ainsi que sa fille Pénélope10. Travis est également père de trois enfants via l’ex-femme Shanna Moakler en Alabama, fils Se poser sur19 ans, ainsi qu’un beau-père de la fille aînée de Shanna avec son ex Oscar De La Hoya — Atiana24.