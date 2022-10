Kourtney Kardashian embrasse Travis Barker en robe pour une soirée cravate noire – Hollywood Life

Crédit d’image : Christopher Polk/Shutterstock

Kourtney Kardashian et Travis Barker semblait prêt à faire la fête dans de nouvelles photos de Landon Barker’s 19e anniversaire le dimanche 9 octobre. Le couple a été stupéfait dans des tenues formelles noires assorties, posant devant leur salon sur les photos, que Kourt a publiées sur Instagram lundi. Le couple avait l’air de passer un bon moment en célébrant la journée spéciale de Landon.

Plus à propos Kourtney Kardashian

Le fondateur de Poosh, 43 ans, abasourdi dans une robe noire sans bretelles à manches longues. Kourtney accessoirisée d’un énorme tour de cou recouvert de diamants. Travis, 46 ans, a opté pour un costume entièrement noir et une paire de lunettes de soleil assortie, qui correspondait parfaitement à la tenue de sa femme. La star de télé-réalité a légendé la photo en mentionnant qu’ils suivaient le code vestimentaire de son beau-fils. “Landon a dit ‘cravate noire'”, a-t-elle écrit.

Dans la série de photos, Travis avait ses bras autour de la taille de Kourtney. Sur certaines photos, il semblait qu’il la regardait et la faisait rire. Dans certains des plans, on aurait dit qu’il embrassait également sa tête, et ils ont même inclus un plan des deux en train de s’embrasser.

Kourtney a également posté une photo de lettres en ballon épelant “Landon 19” et quelques photos d’elle et de son beau-fils pour célébrer sa journée spéciale. Landon a également posté quelques clichés et republié quelques looks de son anniversaire en cravate noire. Il semble qu’elle et Landon soient devenus très proches depuis qu’elle s’est mariée avec Travis en mai. Depuis que Landon a commencé à sortir avec Charli d’Amélio, sources ont révélé à HollywoodLa Vie exclusivement que Kourtney est très heureuse de voir son beau-fils avoir une relation aussi merveilleuse avec la star de TikTok. «Elle pense que Charli est une amoureuse totale et aime la relation qu’elle et Landon ont. Kourtney pense qu’ils sont adorables ensemble”, a déclaré l’initié.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





De même, Travis a également posté quelques clichés de son fils au fil des ans pour célébrer. Le batteur de Blink-182 a également écrit un post émotionnel sur Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à Landon. “Tu es le fils le plus incroyable que je puisse demander. Tellement fier de l’homme que tu es devenu. Je remercie Dieu de m’avoir donné un fils si merveilleux. Bénédictions pour vous en ce jour spécial. Je vous aime!” il a écrit.

À part la célébration de la cravate noire, ce n’est pas la seule fête d’anniversaire que Landon organise. Le chanteur va également animer un concert b-day à l’emblématique Roxy à Los Angeles le 16 octobre. L’affiche partagée sur Instagram promet que le spectacle aura des “invités spéciaux”.