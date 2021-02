Kourtney Kardashian écrit une note d’amour au nouveau petit ami Travis Barker alors qu’elle pense «  Puissions-nous nous détruire complètement  »

KOURTNEY Kardashian a partagé une note d’amour surprenante qu’elle a envoyée à son nouveau petit ami Travis Barker.

La maman de trois enfants a écrit « Puissions-nous nous détruire complètement » dans le message.

Kourtney a partagé une photo de sa note d’amour dans ses histoires Instagram qui disait: « Pour beaucoup d’aventures amusantes, puissions-nous nous détruire complètement. Amour, Kourtney. »

La semaine dernière, Travis a tweeté de la même manière: « Puissions-nous nous détruire complètement. »

La paire est allée Officiel Instagram La semaine dernière.

Kourtney a partagé une jolie photo d’eux se tenant la main sur le site.

Elle a ensuite posté une capture d’écran de l’histoire de son site Web de style de vie avec le titre: « Le bon sexe est-il principalement mental? »

L’article discutait de l’importance de se sentir «confiant et à l’aise» pour profiter du bon sexe.

L’ex-femme de Travis Barker, Shanna Moakler, lui a également récemment donné sa nouvelle relation sceau d’approbation.

Selon Page six, Shanna a dit à un paparazzo à l’extérieur de LAX qu’elle était « heureuse » pour son ex et la star de L’incroyable famille Kardashian.

Shanna a déclaré: «C’est mon ami et coparental, et je veux qu’il soit heureux.

« Et si être avec elle le rend heureux, et qu’elle est heureuse, je suis heureux pour eux deux, honnêtement. »

Elle a ajouté: « Il peut gérer ce drame de Kardashian. »

Shanna, 45 ans, et Travis, 45 ans, se sont mariés en 2004, ont divorcé en 2008 et partagent leur fille Alabama, 15 ans, et Landon, fils de 17 ans.

La semaine dernière a vu la sortie de la nouvelle bande-annonce de la nouvelle saison de L’incroyable famille Kardashian.

Dans la promo, l’ex et le bébé papa de Kourtney, Scott Disick, lui ont dit: « Je marier vous en ce moment. »

La dernière saison de la longue émission de télé-réalité devrait débuter le 18 mars.

Un autre teaser pour la scie KUWTK Kim partager avec ses sœurs: « Vous les gars, je suis venu ici le matin il y a quelques jours, et j’ai vu Kourtney et Scott endormis ensemble sur le canapé. «

«Ils étaient, comme, séparés, ils n’étaient pas, comme, cuillère sur le canapé ou quoi que ce soit. Il était ici et elle était là. Ils n’étaient pas loin cependant, ils étaient proches.

Scott, 37 et Kourtney, 41, datés de 2006 à 2015.

Ils partagent trois enfants: Mason, fils de 11 ans, Penelope, fille de huit ans et Reign, fils de six ans.

Pendant ce temps, Scott sort avec un modèle Amelia Hamlin, 19 ans, depuis octobre et est devenue officielle sur Instagram le 14 février.