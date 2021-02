Kourtney Kardashian écrit une douce note d’amour à Travis Barker alors que la romance se réchauffe

Kourtney Kardashian a fait monter la température de quelques degrés sur sa relation avec Travis Barker en lui envoyant une douce note d’amour.

La star de L’incroyable famille Kardashian, âgée de 41 ans, voit sa romance avec le batteur Blink-182 de 45 ans commencer à s’épanouir, à un rythme similaire à celui de sa sœur Kim qui voit son mariage avec Kanye West se dissoudre.

Travis a partagé la note de sa nouvelle petite amie sur son histoire Instagram et il semblerait que le couple ne va pas se retenir de leurs expériences ensemble.

La note, qui est manuscrite par Kourtney, déclare: « Pour beaucoup d’aventures amusantes. Puissions-nous nous détruire complètement. Amour, Kourtney. »

Kourtney a également obtenu une nouvelle chanson de Travis avec Trippie Redd, en criant à « Female Shark » sur son histoire Instagram.







(Image: Instagram)



La fondatrice de Poosh a rendu public sa nouvelle romance mardi dernier, lorsqu’elle a partagé une photo sur les réseaux sociaux de sa main enlacée avec son nouveau petit ami.

Avant cela, il y avait eu des rapports non confirmés selon lesquels le couple se fréquentait, après avoir été vus ensemble dans des restaurants et des sources disant que les Kardashian avaient approuvé le nouveau beau de Kourtney.

Le jour de la Saint-Valentin, ils ont tous deux partagé les mêmes photos sur leurs histoires Instagram, d’une cheminée crépitante, tandis que Travis montrait un cliché d’un bracelet de cheville en diamant, qui aurait été un cadeau à la maman de trois enfants.







(Image: Banque de photos NBCU via Getty Images)







(Image: WireImage)



Kourtney, pour sa part, a partagé un poème qui semblait être un clin d’œil au musicien, qui disait: « Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, le pain à l’ail, Blink-182 ».

Une source avait dit à PEOPLE que Travis avait voulu avoir une romance avec Kourtney « depuis longtemps ».

La source a ajouté: « Il l’aime depuis longtemps et elle est juste devenue plus ouverte à l’idée. C’est un gars bien et un père vraiment génial.

« Sa famille et ses amis l’aiment tous vraiment. Leurs enfants s’entendent tous aussi, ce qui est adorable. »

