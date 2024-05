Kourtney Kardashian dit qu’elle n’avait aucune idée que le combat d’une émission de télé-réalité était filmé

Kourtney Kardashian a découvert à ses dépens que l’un de ses plus grands combats avec sa sœur Kim Kardashian allait se dérouler sur le petit écran.

Les sœurs échangé de vilaines piques entre eux par téléphone la saison dernière dans leur émission de téléréalité Hulu, « The Kardashians ». Kourtney a traité Kim de narcissique et a déclaré qu’elle la détestait pendant la conversation, tandis que Kim est allée encore plus bas et a révélé que les jeunes enfants de sa sœur venaient voir Kim avec problèmes qu’ils avaient avec leur mère.

Dans l’épisode de l’émission de téléréalité de mercredi, les téléspectateurs ont appris pour la première fois que Kourtney n’avait aucune idée que cet échange désagréable avait même lieu devant la caméra.

« J’avais juste le sentiment que c’était filmé, comme après coup », a déclaré Kourtney lors d’une conversation avec une de ses amies. Elle a dit qu’elle avait demandé à Kim de ne pas utiliser les images, avant de reculer.

« Je me dis : « Vous ne l’utilisez pas » », a déclaré le fondateur de Lemme, avant de reconnaître que l’échange était « trop beau pour ne pas l’utiliser ».

Kourtney et Kim Kardashian arrivent au gala LACMA Art+Film 2018 à Los Angeles. Kourtney ne savait apparemment pas qu’une vilaine bagarre entre les deux était filmée à ce moment-là. Gregg DeGuire via Getty Images

Kourtney a expliqué que les téléspectateurs étaient « vraiment analytiques » lorsqu’il s’agissait de ses combats avec Kim, mais a insisté sur le fait que les choses ne sont pas si profondes.

« Vous savez, nous sommes sœurs. Je pense que les gens oublient », a-t-elle déclaré. « Ils disent toujours, comme dans notre émission : « Comment vont-ils s’en sortir ? » Et ils choisissent leur camp et tout le monde s’énerve vraiment.

«Je suis sûr que beaucoup de gens ont eu des disputes folles avec leurs frères et sœurs. Peut-être que les nôtres sont plus extrêmes », a déclaré Kourtney en riant dans un confessionnal. « Je ne sais vraiment pas. »

Kim a ajouté qu' »il y a cette énorme idée fausse selon laquelle Kourtney et moi nous détestons », alors qu’ils « ne le font vraiment pas ».

« Le problème entre Kourtney et moi, peu importe à quel point les choses sont folles, peu importe ce qui se passe, si elle a besoin de quelque chose, je suis là. Si j’ai besoin de quelque chose, elle est là. Et il en sera toujours ainsi, peu importe ce que nous traversons », a-t-elle déclaré.

Kourtney a également réitéré que tout était « revenu à la normale » avec Kim.

« Nous nous entendons bien, nous nous connectons vraiment avec les enfants », a-t-elle déclaré. « Je ne peux même pas croire qu’une seconde d’énergie ait été gaspillée là-dessus. [fight].»

On pourrait pardonner aux téléspectateurs leur vision de la relation entre les sœurs, car les deux ne sont pas les plus gentilles l’une envers l’autre à l’écran.

Kourtney et Kim, qui ont respectivement 45 et 43 ans, se sont retrouvées dans une affaire altercation physique les uns avec les autres qui a été filmé en 2020. Kim a dit que Kourtney l’avait griffée si fort qu’elle a commencé à saigner, alors Kim a giflé sa sœur en retour.

Cela s’est produit deux ans seulement après que Kim ait appelé sa sœur. le « le moins excitant à regarder » lors d’une violente bagarre dans l’émission de télé-réalité familiale en 2018.

