Kourtney Kardashian a réagi aux rumeurs selon lesquelles elle serait enceinte de son quatrième enfant en demandant à une amie de l’imprégner.

La star de L’incroyable famille Kardashian, âgée de 41 ans, a posté le commentaire moqueur après que les fans aient affirmé qu’elle était « avec un enfant » après avoir partagé un certain nombre de photos de bikini.

La star de télé-réalité avait posté quelques clichés de ses vacances au Mexique, avec la légende: «Little Cabo daydream».

La position du corps de Kourtney sur les photos semblait indiquer qu’elle pourrait être enceinte, mais voyant que la « bosse » était inexistante dans les semaines qui ont suivi ses vacances et qu’elle semblait boire des cocktails à Noël, il semblerait que ce n’était qu’un le souhait des fans plutôt qu’une réalité.







(Image: Kourtney Kardashian / Instagram)



Un adepte avait commenté: « Attends qu’elle soit preggo ????????? »

Alors qu’un autre a ajouté: « J’espère que c’est un bébé au ventre kourts. »

L’ami de longue date de Kourtney, Sarah Howard, pensait qu’elle la taquinerait en se joignant à la propagation de la rumeur.

Elle a commenté: « Allons avoir un bébé! »

La star de KUWTK a plaisanté dans sa réponse en écrivant: « @sarahrhoward me met enceinte. »

Kourtney partage déjà trois enfants – ses fils Mason, 11 ans, et Reign, six ans, et sa fille Penelope, huit ans – avec l’ex Scott Disick.

Ce n’est pas la première fois qu’elle doit répondre à des rumeurs selon lesquelles elle est enceinte, car elle dit aimer son corps avec « quelques kilos en trop ».







(Image: Kourtney Kardashian / Instagram)



Dans une vidéo YouTube de mai, Kourtney a parlé des rumeurs en disant: « J’ai commenté et j’ai dit: » C’est la forme de mon corps. J’ai pris quelques kilos pendant cette période de quarantaine, et j’aime mon corps et moi » Je suis fier de ma forme et je le publie évidemment et c’est la forme de mon corps.

« Je ne pense pas avoir l’air enceinte du tout. Nous avons toutes une forme différente et c’est mon corps et j’en suis fier, c’est ainsi que je réponds aux commentaires négatifs. Ce n’est pas toujours facile. »

Kourtney a également déclaré qu’elle avait pensé à bloquer les commentaires négatifs, mais c’était « plus facile à dire qu’à faire ».

Elle a ensuite décidé de s’adresser à certains d’entre eux, pour son propre plaisir: « Parfois, je peux être plus sarcastique, mais je pense que » tuez-les avec gentillesse « est ma devise et essayez de ne pas laisser ces commentaires vous affecter, et s’ils le font et vous le savez, alors ne regardez pas les commentaires. «

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.