KOURTNEY Kardashian a tout montré dans un bikini string alors qu’elle enroulait ses jambes autour de son petit ami Travis Barker lors d’un baiser.

Le couple a été assez ouvert sur leur affection l’un pour l’autre, s’ouvrant même sur le «sexe violent».

Instagram / Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian a tout dévoilé dans un string alors qu’elle embrassait son petit ami Travis Barker[/caption]

La Mega Agency

Le couple a été assez ouvert sur leur affection les uns avec les autres[/caption]

La star de télé-réalité a pris à Instagram pour publier le cliché qui montrait qu’elle était soutenue par un torse nu Travis, 45 ans, pendant qu’ils s’embrassent.

Elle l’a légendé: «Juste comme le paradis.»

Le batteur de Blink-182 a répondu à la photo en écrivant simplement: « TOUT. »

D’autres personnes ont également adoré le cliché, comme une personne a répondu: «Nous adorons voir ça», tandis qu’une autre a ajouté: «Vous méritez cet amour kourtney.

Getty

Scott a sonné sous le message, écrivant simplement: « TOUT »[/caption]

Instagram

Le célèbre couple a passé beaucoup de temps ensemble, en particulier lors du 42e anniversaire de Kourtney[/caption]

Cela survient quelques jours seulement après que la star de L’incroyable famille Kardashians ait publié un photo torride de sous-vêtements féminins avec la légende: « Sexe violent: aimez-le ou laissez-le? »

Kourtney a ensuite partagé la photo torride sur son histoire Instagram et a été liée à un article sur son site Web de style de vie, Poosh.

L’histoire a le titre: « Qu’est-ce que cela signifie quand quelqu’un aime les relations sexuelles brutales? »

Instagram

Kourtney a déjà parlé du « sexe violent » avec le batteur de Blink-182[/caption]

Instagram

La star de télé-réalité suce le pouce de son mec dans une récente vidéo sauvage[/caption]

Il cite un thérapeute qui dit: «Peut-être appréciez-vous la passion qui accompagne ce genre d’intensité, ou peut-être que les sensations physiques sont tout simplement incroyables.

«Parfois, les gens aiment les relations sexuelles brutales parce que cela les aide à oublier le stress ou l’anxiété de performance et les maintient dans l’instant présent.»

Travis lui-même a également évoqué l’intimité, en partageant un pression torse nu de lui-même et a écrit à côté: « Toute la journée, je rêve de sexe avec vous. »

Instagram / Kourtney Kardashian

La musicienne a offert à Kourtney un arrangement floral pour son anniversaire[/caption]

Kourtney, qui a récemment sucé le pouce de Travis dans une vidéo sauvage, elle a passé son 42e anniversaire avec le musicien.

Non seulement la fondatrice de The Poosh a offert un arrangement floral de son beau rock star, mais Travis a également eu un avion pour survoler le ciel avec un bannière qui disait: « HAPPY BIRTHDAY KOURTNEY! »

Kourtney entretenait une relation à long terme avec Scott Disick, car ils sortaient ensemble de 2006 à 2015.

Instagram

Avant Travis, Kourtney était dans une relation intermittente avec Scott Disick pendant près de 10 ans[/caption]

Ils partagent trois enfants: leurs fils Mason, 11 ans, et Reign, six ans, et leur fille Penelope, huit ans.

Précédemment, Scott admis il n’aime pas voir son ex avec d’autres hommes.

Il a dit lors d’un épisode de KUWTK: «Peut-être que c’est juste dans ma tête… te voir avec n’importe quel gars me dérange…»





L’homme de 37 ans a poursuivi: «Je n’aime pas te voir avec un autre gars ou un gars. Ça m’a fait mal quand tu étais avec quelqu’un d’autre, et que tu aimais te réveiller et regarder des photos de toi avec ce gars avec qui tu sortais.

«C’était juste malsain et cela m’a rendu bouleversé et triste.»

Alors que Kourtney a été occupé avec Travis, Scott ne vole pas en solo comme il le fait avec un mannequin de 19 ans Amelia Hamlin – les deux officialisé leur relation Instagram avant la Saint Valentin.

Se référer à la légende

Le couple partage trois enfants[/caption]