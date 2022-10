Kourtney Kardashian déborde d’un soutien-gorge en dentelle plongeant et d’un corset transparent dans une nouvelle photo racée à l’événement Poosh de la star

KOURTNEY Kardashian a pris de nouvelles photos racées lors de son événement Poosh, portant un soutien-gorge sexy en dentelle blanche et une robe transparente.

Le code vestimentaire pour l’événement Poosh semblait être tout blanc, car Kourtney, 43 ans, a posé à côté de son amie enceinte Nicole Williams portant une longue robe longue blanche sur la photo.

Kourtney Kardashian portait une robe sexy en dentelle de serpent à sa soirée Poosh au bord de la piscine

La star n'a rien retenu alors qu'elle louait son nouveau corps plus courbé

Kourtney a invité ses amis à déguster des cocktails au bord de la piscine avec Poosh lors de la fête entièrement blanche.

Elle a secoué une mini-robe moulante blanche et transparente, avec un motif de dentelle en peau de serpent racé.

Le haut de la robe était façonné dans une coupe en V plongeante pour montrer sa poitrine et ses courbes et avait ce qui semblait être une bretelle de soutien-gorge sur le devant.

Kourtney, bien sûr, avait des gants de dentelle en peau de serpent assortis et accessoirisés avec un tour de cou noir et des chaussures blanches à lanières noires.

Son amie Nicole a légendé le post que Kourtney a finalement mis sur sa propre histoire Instagram : “Je ne rate jamais un Poolside avec Poosh.”

KAR-FLASH-IAN

L’ami de Kourtney, Yris Palmer, a également assisté à l’événement Poosh et a partagé des clichés de la star portant la même robe – mais dans un cas, Kourtney a failli subir un dysfonctionnement de sa garde-robe.

Yris, une autre amie appelée Sevana Petrosian et Kourtney ont posé côte à côte pour le selfie miroir – mais la robe moulante de Kourtney pouvait à peine contenir son décolleté.

Une deuxième photo montrait Kourtney allongée sur un grand lit blanc, les pieds en l’air alors que Yris et Sevana posaient à côté d’elle.

Les utilisateurs d’Instagram n’ont pas tardé à inonder la publication de compliments lorsqu’une personne a écrit : “Belles filles”.

Un autre a commenté: “Ça ressemble à un bon moment si vous me le demandez”, tandis qu’une troisième personne a ajouté: “Trop joli.”

Se référant à la tenue risquée de Kourtney, quelqu’un d’autre a posté: “Est-ce moi ou est-ce que Kourtney a un soutien-gorge à l’envers.”

Une autre personne a répondu au commentaire et a dit : « C’est le look. Mais oui, remarqué », suivi d’un emoji au visage riant.

Kourtney s’est concentrée sur le lancement de sa nouvelle entreprise Lemme au cours des dernières semaines.

Mais elle a décidé de détourner toute son attention sur Poosh mardi lorsqu’elle a organisé la fête de la piscine inspirée des années 1950.

La personnalité de la télévision a profité de ses histoires Instagram pour partager des moments spéciaux et un décor adorable de l’événement.

KOURT NE SOIT PAS PLUS FIER

Kourtney a été fière de montrer son corps plus épais et a admis dans un récent épisode de The Kardashians qu’elle avait l’habitude de grincer des dents à cause de sa maigreur dans le passé.

La star de télé-réalité a parlé de son image corporelle positive lors d’une séance photo pour le magazine Bustle.

Kourtney a révélé qu’elle ne se sentait pas en sécurité après avoir pris du poids tout en subissant une FIV.

Sur le tournage du tournage de Bustle, elle a confié à son assistante Liz Muller et à la styliste Dani Michelle : « Alors évidemment, mon corps a changé.

«Mais c’était toutes les hormones que les médecins m’ont mises. Huit mois de traitement de FIV m’ont tellement épuisé mentalement et physiquement.

« Et il m’a fallu beaucoup de temps pour me sentir à l’aise et satisfait des changements.

“Tout le monde commente sur chaque photo que je suis enceinte. Et nous le souhaitons et si c’est dans le plan de Dieu, alors ça l’est.

Kourtney a ensuite expliqué comment son mari Travis Barker, 46 ans, l’a encouragée à avoir une attitude positive vis-à-vis de son corps.

“Travis me dit toujours tous les jours : ‘Tu es parfaite'”, a-t-elle avoué.

“Comme si je me plaignais de n’importe quelle petite chose, il me disait:” Tu es parfait, tu vas si bien. Vous n’avez jamais été aussi bien. Alors maintenant, je suis tellement dedans.

“Mon a ** est incroyable. Je suis tellement dans mon corps plus épais. J’ai regardé des photos de mon corps quand j’étais si maigre et c’était si grinçant.

Au cours de son confessionnal, l’émission a diffusé un diaporama de vieilles photos de Kourtney très maigre.

PROBLÈMES D’IMAGE CORPORELLE

Elle a déclaré: “Quand j’étais super maigre, c’est comme une période où j’étais super anxieuse.

“Pas à propos de manger ou de rester à un certain poids, j’étais dans des relations toxiques. Je dis toujours ça mais quand je suis vraiment mince, sachez que je ne suis pas content.

“J’adore aussi être plus curviligne. C’est juste canaliser cette énergie reine et embrasser la femme que je suis.

De retour sur le tournage du tournage, Kourtney a déclaré à son équipe : “Avant, je pesais environ 95 livres. Et puis 105 est devenu mon poids normal.

“J’ai 115 ans [pounds now]. J’avais l’habitude d’être fixé sur le nombre.

Sa styliste Dani Michelle s’est alors plainte d’avoir elle-même pris du poids, ce à quoi Kourtney a déclaré : « Tu es parfaite ! Tu as juste besoin d’un nouveau pantalon.

