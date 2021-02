Kourtney Kardashian confirme la romance de Travis Barker dans un joli post Instagram

Kourtney Kardashian a mis fin aux rumeurs sur l’état de sa relation avec le batteur de Blink-182 Travis Barker, en confirmant leur romance dans un joli post Instagram.

La star de L’incroyable famille Kardashian, âgée de 41 ans, a rendu public sa romance avec Travis après des semaines de spéculation sur le fait que le couple se rapprochait.

Ils sont amis depuis près d’une décennie, après s’être retrouvés face à face à Calabasas.

Leur amitié est devenue une relation plus amoureuse après avoir commencé à sortir ensemble et la famille Kardashian enthousiasmée par leur couple.

Travis est même apparu dans KUWTK auparavant, après que ses enfants aient passé du temps avec la progéniture de Kourtney lors d’une fête d’anniversaire qui a été filmée pour l’émission de télé-réalité.







(Image: Kourtney Kardashian / Instagram)



Dans la publication Instagram, la main de Kourtney est enlacée dans celle de Travis alors qu’ils se donnent leur première manifestation publique d’affection l’un pour l’autre.

La star de télé-réalité a posté la photo sans commentaire, mais son message a rapidement été rempli de messages de félicitations, car plus de 650 000 fans ont aimé le message dans les 30 minutes suivant sa mise en ligne.

Parmi les coeurs rouges postés en réponse par ses légions de fans, il y avait un commentaire d’un qui disait: « Quand les amis deviennent amants. »







(Image: Kourtney Kardashian / Instagram)



Il semble que maman Kris Jenner – avec les célèbres sœurs de Kourtney – n’a que de l’amour pour la romance naissante du couple.

« Il l’aime depuis longtemps et elle est juste devenue plus ouverte à l’idée. C’est un type bien et un père vraiment génial », a déclaré une source à People.

« Sa famille et ses amis l’aiment tous vraiment. Leurs enfants s’entendent tous aussi, ce qui est adorable. »

Pendant ce temps, une autre source a soutenu la même affirmation, disant à E! News: « Ça a été très discret. C’est un très bon match, et toute la famille de Kourtney aime déjà Travis.

« Ils sont voisins et amis depuis des années, et c’est récemment devenu romantique. »







(Image: Getty Images pour MTV)



Entre eux, Kourtney et Travis ont six enfants.

Kourt est une fière maman de trois enfants de ses fils Mason, 11 ans, et Reign, 6 ans, ainsi que de sa fille Penelope, 8 ans, qu’elle partage avec l’ex Scott Disick.

Kourtney et Scott, 37 ans, ont mis fin à leur relation de neuf ans en juillet 2015, mais sont restés des amis proches depuis.

Pendant ce temps, Travis partage sa belle-fille Atiana, 21 ans, sa fille Alabama, 15 ans, et son fils Landon, 17 ans, avec son ex-femme Shanna Moakler.

