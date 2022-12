Kourtney Kardashian choque les fans après avoir fabriqué des boules à neige remplies de friandises NSFW pour maman Kris Jenner et ses amis

KOURTNEY Kardashian choque les fans après avoir fabriqué des boules à neige remplies de friandises pour sa mère Kris Jenner et ses copains.

La star de Hulu, 43 ans, a récemment publié une photo de dix boules à neige remplies de friandises infusées de marijuana dans ses histoires Instagram.

Dans la légende de l’histoire, la mère de trois enfants a écrit: “Des boules à neige remplies de gommes et de pré-rouleaux @jayne.la pour mes amis maman [laugh emojis]”

Les gommes et les pré-rouleaux de Kourtney proviennent de la société de cannabis Jayne – les pré-rouleaux sont déjà des joints de cannabis roulés prêts à être fumés.

L’homme de 43 ans semble donner du fil à retordre à la nouvelle boule à neige Louis Vuitton de la matriarche Kardashian-Jenner, âgée de 67 ans.

Rien ne vaut une boule à neige remplie de beaux motifs qu’une boule remplie de rafraîchissements à base de plantes.

KOURT KUTS KOSTS

De toutes les sœurs Kardashian, la fondatrice de Poosh semble être la plus raisonnable avec ses fonds.

Contrairement à ses jeunes frères et sœurs Kylie Jenner, 25 ans, et Kim Kardashian, 42 ans, Kourtney a obtenu un arbre de Noël de taille moyenne pour sa maison, en veillant à ne pas en faire trop pour la saison.

Elle n’a pas non plus engagé de pianiste pour éveiller ses trois enfants Mason, 13 ans, Reign, 8 ans et Penelope, 10 ans, avec de la musique de Noël pendant la période des fêtes comme le fondateur de SKKN non plus.

Elle n’a pas non plus décoré son arbre de Noël avec des billets de 100 dollars comme sa deuxième sœur aînée ni dépensé plus de 1 000 dollars pour une boule à neige à la mode comme sa mère.





Cela étant dit, il est prudent de supposer que Kourtney est de loin le membre le moins indulgent du clan Kardashian-Jenner – enfin, elle et Kendall Jenner, 27 ans.

SON CHEMIN

Dernièrement, Kourtney a profité de la saison des fêtes à sa manière et comme elle le souhaite, même si cela signifie être loin de sa célèbre famille.

La star de télé-réalité et sa progéniture ont sauté sur la photo annuelle de la carte de Noël du clan Kardashian-Jenner en 2019 et 2021 – la séance photo de la carte de Noël 2020 a été annulée en raison de COVID-19.

De plus, Kourtney était également absente de la fête de travail annuelle de Kar-Jenner pour les employés de la famille.

Elle n’était probablement pas là parce qu’en ce moment elle se querelle avec le fondateur de SKIMS.

Même si Kourtney n’était pas à la fête de travail qui s’est tenue au restaurant Casa Vega à Sherman Oaks, en Californie, Kris a quand même honoré les filles présentes : Khloe, Kim, Kylie et Kendall.

Kris a commencé son discours et a déclaré: “C’est très déroutant de s’habiller chez moi chaque fois que je vais à un événement, parce que ce soir j’ai comme Good American à l’extérieur, j’ai SKIMS à l’intérieur, je bois 818 Comme fou!”

Kylie a ensuite été entendue crier: “Et Kylie Cosmetics?”

“Je suis maquillée, Kylie Cosmetics, et bien sûr, je me suis lavé le visage avec le SKKN de Kim. Je veux dire, ça ne va pas mieux.

Kris a poursuivi: “Honnêtement, nous vous aimons tellement les gars et nous pensions que cette année nous ferions toute notre famille, depuis 1975 – je parlerai pour moi et puis ça continue – ce restaurant fait partie de notre voyage depuis toute notre vie. »

