C’est la saison pour canaliser les années 90.

Le 20 décembre Kourtney Kardashian fait équipe avec son bestie du lycée, la créatrice de vêtements Ice Cream Castles Véronique Vicari Barnes, pour un Séance photo Instagram inspiré de la comédie classique de 1997 Réunion du lycée de Romy et Michele. Dans la série de photos, le fondateur de POOSH portait un ensemble paisley vert assorti, ainsi que des collants sarcelle, tandis que Véronique portait une jupe paisley violette, un haut rose et des collants roses assortis. Les meilleures amies, qui ont posé devant un arbre de Noël pour une photo, ont même jeté des guirlandes d’argent pour un effet de vacances supplémentaire.

Kourtney a sous-titré les photos « A Romy and Michele Christmas », tandis que Véronique a écrit la sienne Instagram légende, « Noël avec Kourtney @kourtneykardash #romyandmichelle. »

Alors que Kourtney et Véronique se sont fait glamour pour cette séance photo, plus tôt ce mois-ci, la star a partagé un image beaucoup plus décontractée d’elle et Véronique se prélassant près de son sapin de Noël tout en noir.

Elle a sous-titré la photo «bestie du lycée», à laquelle le designer a répondu: «Je t’aime tellement».