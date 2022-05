Kourtney Kardashian : Ce qu’il faut savoir sur l’aîné des frères Kardashian

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kourtney Kardashian est sur le point d’échanger des noces avec Travis Barker lors d’une cérémonie de mariage au château de Castello Brown en Italie où les tourtereaux, ainsi que les amis et la famille, ont afflué pour le week-end.

Kardashian et Barker sont légalement mariés aux États-Unis et ont posé pour des photos au palais de justice de Santa Barbara dimanche.

Les enfants, les sœurs et la mère de Kardashian, Kris Jenner, seront présents. Dans le même temps, les enfants de Barker avec son ex-femme Shanna Moakler – son fils Landon, 18 ans, et sa fille Alabama, 16 ans – seront également présents avec ses compagnons de groupe Blink182.

Cependant, l’ex de la star de télé-réalité Scott Disick – avec qui Kardashian partage ses fils Mason, 12 ans, et Reign, 7 ans, ainsi que sa fille Penelope, 9 ans – n’était pas parmi les invités, selon TMZ.

TRAVIS BARKER, KOURTNEY KARDASHIAN SE MARIENT DANS UNE CÉRÉMONIE ITALIENNE

Avant son grand week-end de mariage, voici un aperçu de ce qu’il faut savoir sur l’aînée des frères Kardashian :

La vie avant les caméras

Le fondateur de Poosh, 43 ans, est devenu célèbre en tant que fille aînée de Kris Jenner et de feu l’avocat Robert Kardashian Sr., qui a été salué comme un membre éminent de la “dream team” de la défense juridique d’OJ Simpson après que l’ancienne star du football a été accusée du meurtre de son son ex-femme Nicole Brown et son ami Ron Goldman en juin 1994. Simpson a été acquitté après ce que beaucoup considèrent encore comme le “procès du siècle”.

Robert Sr. est décédé à 59 ans le 30 septembre 2003, moins de huit semaines après avoir reçu un diagnostic de cancer de l’œsophage.

Kardashian a fréquenté l’Université de l’Arizona où elle s’est spécialisée dans le théâtre. Elle a obtenu son diplôme au début des années 2000.

KOURTNEY KARDASHIAN ET TRAVIS BARKER SE MARIENT LEGALEMENT EN CALIFORNIE : RAPPORT

Célébrité de la télé-réalité

La sœur aînée de Kardashian ferait sa première apparition à la télévision en 2005 dans la série télé-réalité “Filthy Rich : Castle Drive”.

À peine deux ans plus tard, la famille Kardashian s’est lancée dans sa domination mondiale lorsque “Keeping Up with the Kardashians” a diffusé sa première série le 14 octobre 2007.

Proposition n° 1

Le succès de “KUWTK” a engendré plusieurs retombées de production mettant en vedette Kourtney comme tableau principal avec “Kourtney et Khloe Take Miami” en 2009 et “Kourtney et Kim Take New York” en 2011 – lors de la finale dont Disick a en fait proposé à Kardashian mais a été refusé après avoir été ensemble pendant plus de quatre ans.

À cette époque, beaucoup savaient que Kardashian coopérait avec la célèbre boutique de vêtements DASH avec ses sœurs et avec Jenner, également propriétaire du magasin de vêtements pour enfants Smooch, qui a exploité des vitrines à Los Angeles et à New York pendant six ans avant de fermer en 2009.

TRAVIS BARKER PROPOSE À KOURTNEY KARDASHIAN AVEC UNE BAGUE DE FIANÇAILLES ESTIMÉE À 1 M $ D’ÉVALUATION

L’émission “Kardashians” a continué à offrir des opportunités fructueuses à Kourtney et une fois de plus, elle se verrait confier une autre série de téléréalité en 2014, celle-ci intitulée “Kourtney et Khloé prennent les Hamptons”.

Kardashian et Disick se sont finalement séparés en 2015 et leur rupture a été documentée dans l’émission de téléréalité de la famille.

La mère de trois enfants a commencé à sortir avec le mannequin Younes Bendjima fin 2016 après s’être rencontrée lors de la Fashion Week de Paris.

Cependant, à l’été 2017, la tension a semblé monter entre les deux lorsque Bendjima a commencé à critiquer les publications torrides de sa petite amie sur Instagram. Le couple s’est séparé en août de la même année.

KOURTNEY KARDASHIAN DÉTAILS LES COMPLICATIONS DE FIV “HORRIBLES” : “N’A PAS ÉTÉ L’EXPÉRIENCE LA PLUS INCROYABLE”

Rencontrer “Celui”

Pendant ce temps, les rumeurs d’une romance entre Barker et la mondaine ont commencé à tourbillonner à la fin de 2020, et en février 2021, ils ont confirmé qu’ils se voyaient.

Le batteur de Blink-182 poserait la question le dimanche 17 octobre alors que le soleil se couchait sur la plage de Montecito, en Californie.

Disick, d’autre part, a déploré le mois dernier sur le premier épisode de “The Kardashians” sur Hulu qu’il se sentait coupable de la façon dont il traitait Kardashian pendant leur temps souvent tumultueux ensemble.

Il a été révélé que Kardashian et Barker se connaissaient depuis près d’une décennie en tant qu’amis avant de devenir un objet.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Pourtant, il a dit qu’il était d’accord pour voir son ex heureux avec Barker et qu’il voulait seulement être “reconnu” par la famille Kardashian parce que Disick n’a pas “d’autre famille où aller”.

Kardashian et Barker se sont mariés début avril quelques heures seulement après les Grammy Awards, a déclaré un propriétaire de chapelle de Las Vegas à Fox News Digital. À l’époque, elle a déclaré que les deux n’avaient pas encore obtenu de licence de mariage.

“Oui, ils se sont mariés après la remise des prix à 1 h 45 dans ma chapelle, One Love Wedding Chapel. Ils ont appelé vers 00 h 30”, a déclaré Marty Frierson, propriétaire de One Love Wedding Chapel, à Fox News Digital.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Frierson a ajouté que le couple avait demandé à un imitateur d’Elvis Presley de les épouser. Frierson a partagé qu’il était capable d’y arriver malgré l’arrangement de dernière minute.