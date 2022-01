Kourtney Kardashian berce un Bikini violet tout en se prélassant au bord de la piscine — Photo

Si vous l’avez, affichez-le. C’est exactement ce que Kourtney Kardashian a fait en portant un bikini violet sexy lors d’une séance de bronzage documentée sur IG.

Kourtney Kardashian avait l’air magnifique tout en profitant du soleil dans une nouvelle photo de médias sociaux. La star de télé-réalité, 42 ans, s’est allongée confortablement sur une chaise à l’extérieur et a affiché sa silhouette maigre tout en berçant un bikini violet deux pièces. Kourt reposait une jambe sur l’autre pour montrer son corps sexy. Elle a tenu une partie de ses cheveux bruns avec les deux mains, tout en donnant simultanément un visage embrassant sur le côté. La femme d’affaires a également porté une paire de lunettes de soleil marron élégantes pour l’instantané ensoleillé.

La photo de Kourtney a été publiée sur Instagram jeudi 27 janvier par son blog lifestyle Caca. La légende disait : « Sautez à la corde, détendez-vous, répétez. Trouvez la routine de corde à sauter que Kourt jure par le lien dans notre bio », avec les hashtags « pooshtheboundaries » et « #pooshthemoves ». Kourtney est apparu dans la section des commentaires avec un joli message. « Moi en saut à la corde », a écrit la mère de trois enfants.

Kourtney n’a pas partagé la photo du bikini violet sur sa propre page Instagram, qui est généralement remplie d’images d’elle et de son fiancé Travis Barker. Elle s’est fiancée au Blien 182 rocker en octobre au chic Rosewood Miramar Beach à Montecito, en Californie, et depuis, ils aiment la vie. Quand Kourtney dit « oui », elle deviendra la belle-mère de Landon Barker, 18 ans, et Barker de l’Alabama16 ans, qui sont les enfants de Travis avec son ex-femme Shanna Moakler. Bien sûr, Kourt partage trois enfants – le maçon12, Pénélope9 et Règne7 — avec ex Scott Disick.

Bien que les plans de mariage pour « Kravis » semblent être assez en suspens, une source proche de la famille Kardashian a précédemment déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que les enfants du couple seront impliqués dans les noces à venir. « Tous les enfants de Kourtney et les deux de Travis vont être inclus dans leur fête de mariage », a déclaré l’initié, « car c’est ce qu’ils veulent tous les deux. » La source a également déclaré que Kourtney et Travis « creusent leur famille recomposée ».