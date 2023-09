Kourtney Kardashian allègue que ses sœurs sont en conversation « Pas Kourtney »

Kourtney Kardashian capitalise sur le drame diffusé lors de la première de la saison 4 de Les Kardashian et elle trolle ses sœurs, surtout Kim.

Comme indiqué précédemment, les téléspectateurs ont été stupéfaits de voir Kourtney impliquée dans une vilaine querelle avec sa jeune sœur Kim Kardashian lors d’un appel téléphonique houleux. Kourtney, qui accusait auparavant sa sœur d’avoir « utilisé son mariage comme une opportunité commerciale », s’est impliquée avec sa sœur lors d’une conversation sur une campagne Dolce à Milan.

Les choses ont en quelque sorte dégénéré en Kourtney alléguant que Kim n’était pas heureuse pour elle à son mariage et elle a traité sa sœur de « narcissique » et de « sorcière » qu’elle déteste. Kim a riposté et a allégué qu’il y avait une discussion de groupe secrète appelée « Not Kourtney » où les gens l’avaient fait exploser dans son dos.

« Tous vos amis nous appellent pour se plaindre », a déclaré Kim. « Que vous pensiez que ce sont eux qui s’adressent à vous, ils viennent tous nous voir à côté et nous disent le contraire. Nous sommes tous confus, et nous sommes dans une discussion de groupe intitulée « Pas Kourtney », donc nous savons, et devons canaliser ce que vos amis nous disent, et comprendre pourquoi vous êtes une personne si différente et pourquoi vous avez cette vendetta !

Après la diffusion de l’épisode, un observateur des Kardashians a commenté la publication Instagram de Kourtney lors de sa baby shower sur le thème de Disney et a demandé : « Est-ce que ces amis sont sur le groupe ‘pas Kourtney’ ? Parce que si c’est le cas, nous n’avons pas besoin d’eux là-bas. »

Kourtney a donné une réponse surprenante et a affirmé que les seuls membres du chat étaient ses sœurs.

« Non, les membres de ce chat sont à savoir Kim, Khloé, Kendall et Kylie. Affaire close », a répondu Kourtney.

Plus tard, elle a posté une capture d’écran de ses amis niant être dans la discussion de groupe « Pas Kourtney ».

Dans ce document, Allie Rizzo Sartiano et Simon Huck ont ​​déclaré aux Kardashian qu’ils étaient attaqués par des fans qui prétendaient qu’ils la traînaient derrière son dos.

« Dois-je lancer en douceur le chat de groupe YASS Kourtney ? » a écrit Sartiano à partir d’une capture d’écran obtenue par PERSONNES. « OMG s’il te plaît ! Ces trolls n’arrêtent pas de m’accuser d’être sur l’autre chat », a ajouté Huck. « Je me dis, si seulement ils connaissaient notre anxiété face aux bavardages insignifiants et sans fin », a poursuivi Sartiano avant de dire que le chat de groupe « Not Kourtney » « n’existait pas ». « Kim nous a tous jetés sous le bus alors qu’il n’y avait pas un seul ami sur le chat », a répondu Huck.

Jusqu’à présent, Kim, Khloé, Kendall et Kylie n’ont pas encore répondu aux allégations de discussion de groupe de Kourtney.

Que pensez-vous de ce drame de groupe désordonné « Not Kourtney » ?