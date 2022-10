Kourtney Kardashian admet que sa relation avec ses sœurs n’est pas aussi proche

Kourtney Kardashian explique comment sa relation avec les sœurs Kim et Khloé a changé au fil des ans.

Lors de son apparition sur le Pas maigre mais pas gros podcast cette semaine, la fondatrice de POOSH a révélé qu’elle et Khloé – qui étaient autrefois inséparables – ne sont tout simplement plus aussi proches qu’avant.

Elle a poursuivi en disant qu’après que Khloé et Kim aient eu des enfants à peu près au même moment. ils se sont rapprochés.

“J’avais juste l’impression qu’ils étaient vraiment liés. Ils traversaient les mêmes choses », a poursuivi Kourtney. “C’est à ce moment-là que j’étais mécontent du spectacle, en partie à cause de [Khloé and Kim] une sorte de regroupement [on me]. J’avais l’impression que c’était presque tout ce que Khloé et moi avions fait à Kim, puis ils étaient en quelque sorte en train de me le retourner.