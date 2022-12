Kourtney Kardashian abandonne son pantalon et montre ses jambes nues dans une chemise de petit ami boutonnée pour une nouvelle photo torride

KOURTNEY Kardashian a pris un selfie miroir sans pantalon qui met en valeur ses jambes toniques.

La sœur aînée de Kardashian a fait étalage de ses jambes dans une chemise blanche impeccable et une cravate noire tout en se tenant devant un réfrigérateur de produits.

Kourtney, 43 ans, a gardé son épingle à cheveux foncée droite avec une partie médiane, regardant son téléphone tout en capturant le selfie parfait.

Elle a associé son haut professionnel à une paire de talons, ce qui a donné un petit coup de pouce à ses jambes déjà longues.

La brune se tenait en face d’une variété de fruits et de légumes, avec une équipe de chefs et d’autres cuisiniers derrière elle.

La tenue de Kourtney était similaire à celle de l’équipe de cuisine dans le reflet du réfrigérateur, la faisant ressembler à une partie du personnel.

LE VRAI EST RARE

La fondatrice de Lemme a récemment montré son vrai corps dans un cliché inédit célébrant les anniversaires de ses enfants.

Le fils de Kourtney, Mason, a eu 13 ans et Reign a eu huit ans plus tôt mercredi.

La star de télé-réalité a célébré ses journées spéciales avec des photos en bikini blanc, où sa poitrine et son ventre sont visibles sans aucune retouche supplémentaire.

Les deux clichés de retour ont même surpris Kourt sans maquillage alors qu’elle passait du temps avec ses enfants dans et autour de la piscine.

« Le 14 décembre… l’un des meilleurs jours de ma vie, deux fois et pour toujours. mes garçons d’anniversaire [heart emojis]”, a écrit Kourtney à côté des photos.





TRIO TROUBLÉ

Les adeptes de Kardashian se méfient d’une rupture croissante entre Kourtney et sa sœur Khloé, 38 ans.

Alors que Kourtney fêtait mercredi les anniversaires de ses deux fils, les fans ont remarqué que Khloé n’avait pas réussi à marquer l’occasion.

Khloé a choisi de garder le silence sur les réseaux sociaux, tandis que sa sœur Kim et sa mère Kris Jenner ont publié des messages sur les enfants de Kourtney.

Le fondateur de Good American a cependant posté ce jour-là, mais uniquement dans un acte d’auto-promotion et pour partager un cadeau d’un ami.

La querelle n’est pas imaginaire, comme Kourtney l’a déjà expliqué sur le podcast Not Skinny But Not Fat avec Amanda Hirsch.

Kourtney, auparavant proche de sa sœur Khloé, a lentement commencé à s’éloigner alors qu’il semblait que Kim commençait à se rapprocher.

La fondatrice de Poosh a également noté qu’elle avait été chassée de ses frères et sœurs en partie parce qu’elle avait été « ligotée » par Kim et Khloé.

“Presque tout ce que Khloe et moi avions fait à Kim, et ils me l’ont en quelque sorte retourné”, a déclaré Kourtney à propos des actions de ses sœurs.

Cependant, malgré les problèmes entre le trio, Kourtney a insisté sur le fait qu’ils avaient de “bonnes” relations à l’heure actuelle.

Le récent silence de Khloé sur les réseaux sociaux ne semble cependant pas corroborer cela.