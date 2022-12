Kourtney Kardashian abandonne le maquillage et montre de la vraie peau révèle son secret de beauté pour “avoir l’air jeune” dans un nouveau selfie de voiture

KOURTNEY Kardashian a dévoilé sa vraie peau sans maquillage et partagé son secret de beauté anti-âge dans une nouvelle photo.

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian n’a pas hésité à montrer son visage et sa silhouette naturels sur des photos récentes.

Kourtney a partagé un selfie sans maquillage

Elle a montré son visage et son corps non filtrés dans des clichés récents

Kourtney, 43 ans, a poursuivi la tendance jeudi en partageant un selfie sans maquillage à travers le rétroviseur de sa voiture.

La star de télé-réalité a profité de ses histoires Instagram pour montrer sa vraie peau en un clin d’œil alors qu’elle roulait sur le siège passager sur l’autoroute.

La personnalité de la télévision a zoomé près du miroir, révélant son visage naturel.

Kourtney a sous-titré le message avec un lien vers son site Web Poosh, attribuant au rétinol son plus grand secret anti-âge.

« Les conseils de ma facialiste. Avantages du rétinol et comment l'utiliser », a-t-elle écrit, invitant les fans à en savoir plus.

« Les conseils de ma facialiste. Avantages du rétinol et comment l’utiliser », a-t-elle écrit, invitant les fans à en savoir plus.

SOUHAIT D’ANNIVERSAIRE

La mère de trois enfants a été honnête à propos de son corps et de son visage naturels dans de récentes publications sur les réseaux sociaux, et plus tôt cette semaine, elle a montré sa vraie silhouette dans un cliché rare et inédit pour célébrer les anniversaires de son enfant.

Les deux fils de Kourtney ont marqué leurs journées spéciales mercredi alors que Mason a eu 13 ans et Reign a eu huit ans.

Le fondateur de Lemme était plus qu’heureux de partager à nouveau un message d’un compte de fan de Kourtney et Khloé Kardashian, qui consistait en deux clichés de retour.





Sur les photos, Reign était un bébé et se détendait sur une chaise longue avec sa mère.

Le jeune, dont le père est Scott Disick, avait l’air adorable dans sa couche alors qu’il regardait Kourtney au visage frais.

La star brune portait un haut de bikini blanc et un bas assorti, ce qui lui permettait de montrer ses atouts et son ventre.

Kourtney semblait ne pas porter de maquillage sur les photos et avait l’air heureuse et détendue alors qu’elle se détendait avec le plus jeune de ses trois enfants.

Le message est venu quelques heures seulement après qu’elle a partagé un message émotionnel et plus de photos de retour de ses garçons pour célébrer leurs anniversaires.

Kourtney a honoré ses deux fils à ce poste puisqu’ils sont nés le même jour à des années différentes.

La photo de retour que Kourtney a publiée sur Instagram a capturé son fils aîné Mason, 13 ans, donnant un léger sourire et tenant un règne au visage de pierre contre lui sur un lit.

Dans la légende du message, la fondatrice de Poosh a écrit un message sincère qui illustrait la profondeur de son amour pour ses garçons.

« Le 14 décembre… l’un des meilleurs jours de ma vie, deux fois et pour toujours. mes garçons d’anniversaire [heart emojis]”, a écrit Kourtney.

COMMENTAIRES DES FANS

La célébration par Kourtney de la journée spéciale de son fils sur Instagram a suscité de nombreux vœux de joyeux anniversaire pour ses enfants.

Malika Haqq, 39 ans, qui est la meilleure amie de la sœur de Kourtney, Khloé, 38 ans, a commenté : “Joyeux anniversaire à vos bébés.”

De plus, les fans ont également répondu au message de l’homme de 43 ans avec rien d’autre que des mots gentils et des joyeux anniversaires.

Un fan a écrit : « Joyeux anniversaire Reign et Mason ! Tu as la meilleure maman de tous les temps xo.

TOUS GRANDIS

D’autres personnes sont restées sans voix lorsque la sœur cadette de Kourtney, Kim, a partagé une photo d’elle-même et de Mason, ce qui prouve à quel point il a grandi récemment.

La mère de quatre enfants a consulté ses histoires Instagram et a publié une photo d’elle et de Mason debout dos à dos.

Sur la photo, Kim arborait ses longues mèches blondes platine.

La star de 42 ans était vêtue de vêtements de détente gris et blancs ainsi que de lunettes de soleil foncées, tandis que Mason portait un t-shirt blanc ample avec un pantalon de survêtement gris et un grand sac à dos noir.

Kim a légendé la photo: “Le jour est venu où tu es plus grand que moi maintenant. J’adore qui tu es et je suis tellement fier de toi Mason. Bienvenue dans votre adolescence. Joyeux anniversaire.”

Kourtney a embrassé sa beauté naturelle dans de récents messages non filtrés