Que sont les vacances sans un peu de temps en famille? Le clan Kardashian a traîné à Lake Tahoe pendant leurs vacances d’hiver, regardant des films classiques comme Les vacances, faire du pain à l’ail en forme de sapin de Noël et ouvrir des cadeaux de bâillon de leurs célèbres amis (toux Chrissy Teigen et John legend).

Kim Kardashian documenté tout le temps de liaison de Noël de sa famille sur Instagram et, le mercredi 23 décembre, elle a partagé une photo de groupe depuis leur porche donnant sur le lac.

Kim, emmitouflée dans des doudounes et des pulls, Khloe kardashian, Kendall Jenner, Kris Jenner et son copain Corey Gamble. Également illustré: Scott Disick et son ex Kourtney Kardashian. Ou était-elle?

Selon certains détectives sur Internet, Kourtney n’y était peut-être pas du tout. Les fans ont rapidement commenté le message de Kim pour noter que la sœur aînée de Kardashian ressemblait à un « carton découpé ». L’un a écrit: «Kourtney a l’air d’avoir fait une photo lol» tandis qu’un autre a dit: «Kourtney a fait ses courses ou elle se sent fantomatique aujourd’hui.