Kourtney et Kylie revivent le drame « le moins intéressant à regarder »

Un Kardashian pardonne, mais n’oublie jamais.

Le 26 février Kylie Jenner a partagé une vidéo d’elle faisant Kourtney Kardashianle maquillage. Les sœurs se sont souvenues de tous les hauts et des bas de leur vie de famille, de leurs plus beaux anniversaires aux disputes lors de voyages à Disney World. Un moment majeur que les frères et sœurs ne peuvent jamais oublier? Le temps Kim Kardashian ombragé Kourtney très difficile, c’est devenu un mème.

Comme les fans se souviendront peut-être, dans un Épisode 2018 de L’incroyable famille Kardashian, Kourtney et Kim se disputent au sujet de la planification d’une séance photo. Kim est frustrée par l’insistance du fondateur de Poosh pour qu’elle parte à un certain moment et finit par chasser sa sœur du tournage. Les choses deviennent très chauffée et, lorsque Kourtney quitte la pièce, Kim dit à quelqu’un au téléphone que sa sœur doit cesser d’agir comme si elle « dirigeait ce s — » parce que Kourtney est « la moins excitante à regarder. »

Pour une raison quelconque, les fans ont déformé la ligne pour être « la moins intéressante à regarder », mais quels que soient les mots réellement prononcés, la sœur aînée de Kardashian admet qu’ils ont fait beaucoup de mal.