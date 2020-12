Kourtney et Kim Kardashian ont été accusés d’appropriation culturelle après que leurs enfants aient été filmés en train de jouer un haka maori.

Scott Disick a partagé les stars de L’incroyable famille Kardashian, des enfants exécutant la danse de guerre traditionnelle de Nouvelle-Zélande sur son TikTok, mais tout le monde ne pensait pas que c’était aussi festif que le pensaient les stars de la réalité.

La fille de Kourtney et Scott, Penelope, a été rejointe par deux amis et ses cousins, les enfants de Kim North et Saint West, pour danser dans un escalier pendant la fête d’anniversaire du fils de Kourtney et Mason.

Scott a sous-titré la vidéo: « TikTok, tu ne t’arrêtes pas. Je n’ai rien contre nous! »

Cela n’a pas été bien accueilli et les fans furieux ont qualifié la vidéo d ‘ »appropriation culturelle et de manque de respect ».







Les plaintes ont afflué de fans en Nouvelle-Zélande, avec un écrit: «Pourquoi ne pas enseigner à vos enfants la culture amérindienne avant de leur enseigner incorrectement notre haka culturel».

Ce n’était pas tout à fait négatif car certains dirigeants maoris pensaient que la vidéo des Kardashian aiderait à promouvoir leur culture à travers le monde.

Le directeur exécutif du Conseil maori, Matthew Tukaki, a déclaré à Star News: « D’une part, c’est une bonne chose. D’un autre côté, j’aimerais avoir une conversation avec eux sur ce que signifie le haka et ce qui les a motivés à le faire. »







Il a tempéré cela en ajoutant que prendre le haka pour des « j’aime » sur les réseaux sociaux n’était pas une bonne raison de le faire.

Tukaki a ajouté: « Cela doit être fait avec une véritable intention. Ce n’est pas seulement quelque chose qui est bon pour Instagram ou les médias sociaux. »

Ce n’est pas la première fois que Kourtney est accusée d’appropriation culturelle alors qu’elle a été critiquée après s’être comparée à Disney’s Moana en octobre.

Lors du 40e anniversaire de Kim à Tahiti, Kourtney a posté une photo de bikini sur la plage et l’a légendée: « Je suis Moana de Motunui. »







Cela a provoqué la consternation parmi ses 102 millions de followers, qui ont indiqué que Moana était originaire de Polynésie, une région qui couvre Hawaï, les Tonga et Tahiti.

Ils n’étaient pas heureux que Kourtney déclare que lorsque son défunt père avait un héritage arménien tandis que sa mère Kris Jenner avait des influences néerlandaises, anglaises, allemandes et écossaises.

Kourtney elle-même est née à Los Angeles, en Californie.

