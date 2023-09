Kourtney critique Tristan Thompson dans la bande-annonce de la nouvelle saison 4 de « Kardashians » – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock (2)

Kourtney Kardashian n’a pas hésité à critiquer sa sœur Khloe kardashianc’est l’ex Tristan Thompson dans la bande-annonce de la saison 4 de Les Kardashian.

« Je ne pense pas que vous méritez Khloé », a déclaré le fondateur de Lemme, 44 ans, au joueur NBA, 32 ans, dans un extrait du nouveau teaser, publié le mardi 12 septembre.

Après, Kris Jenner et Kendall Jenner a pesé sur la situation dans un confessionnal commun. Bien que la matriarche, 67 ans, ait félicité Tristan pour avoir été un « père actif » pour sa fille True et son fils Tatum, Kendall, 27 ans, a défendu Khloé.

« Nous sommes vos filles. Vous devriez être féroce pour nous », a soutenu le fondateur de 818 Tequila.

Les actions de Tristan ces dernières années sont encore fraîches dans l’esprit des téléspectateurs. En décembre 2021, préparateur physique Maralee Nichols a intenté une action en paternité contre le joueur des Los Angeles Lakers et a donné naissance à leur fils, Theo. A l’époque, la mère porteuse de Tristan et Khloé venait de tomber enceinte de leur deuxième enfant.

Bien que Tristan ait initialement nié que Theo était le sien, il a confirmé les résultats positifs du test de paternité un mois plus tard dans une déclaration publique.

«Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai blessés ou déçus tout au long de cette épreuve, tant en public qu’en privé», a écrit Tristan via ses histoires Instagram en janvier 2022, avant de s’excuser auprès du fondateur de Good American. « Khloé, tu ne mérites pas ça. Vous ne méritez pas le chagrin et l’humiliation que je vous ai causés. Tu ne mérites pas la façon dont je t’ai traité au fil des années. Mes actions ne correspondent certainement pas à la façon dont je vous perçois. J’ai le plus grand respect et amour pour vous. Peu importe ce que vous pensez. Encore une fois, je suis incroyablement désolé.

Suite aux excuses de Tristan, Khloé a traversé une période difficile alors qu’elle se préparait à l’arrivée de Tatum en juillet 2022. Elle a abordé l’épreuve lors du premier épisode de Les Kardashian‘ deuxième saison, dont la première a eu lieu en septembre 2022.

« Depuis décembre [2021], c’est ce nuage noir qui plane sur moi », a avoué la mère de deux enfants. « Chaque jour, je me sens déprimé et triste, et maintenant que mon fils est là, je peux passer à autre chose et profiter. C’est presque comme si je pouvais fermer ce chapitre, en finir avec ce traumatisme et le mettre derrière moi.