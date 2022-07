Koundé, Toney, De Jong et plus

Bienvenue à 101Récapitulatif quotidien des principales nouvelles et rumeurs sur les transferts pour le mercredi 20 juillet.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

Potins

La cible de transfert de Manchester United, Evan N’Dicka, suscite désormais l’intérêt de l’AC Milan. [ Fabrice Hawkins]

Newcastle United a eu des contacts sur le transfert potentiel de l’attaquant de Brentford Ivan Toney. [Fabrizio Romano]

Chelsea a un réel intérêt à décrocher le transfert du milieu de terrain de Barcelone et de la cible de Manchester United, Frenkie de Jong, mais un accord serait compliqué. [Fabrizio Romano]

Chelsea se rapproche d’un accord de 51 millions de livres sterling pour Jules Kounde après une journée de discussions avec Séville. [Evening Standard]

Kepa n’est plus content d’être simplement le remplaçant d’Edouard Mendy, et Napoli montre un intérêt à le signer. [Evening Standard]

Jesse Lingard se rapproche d’un déménagement à Nottingham Forest malgré des discussions avec West Ham cet été. [Guardian]

Antonio Conte a hâte de débarquer Nicolo Zaniolo de Rome. [Guardian]

Les loups envisagent un déménagement pour l’homme de Crystal Palace, Christian Benteke. [Sun]

Crystal Palace a fait une offre pour Chris Richards du Bayern Munich. [Bild]

Conseils de paris sur la Suède contre la Belgique: aperçu, pronostics et cotes du quart de finale de l’Euro féminin de l’UEFA 2022

Conseils de paris Motherwell vs Sligo Rovers: aperçu, prévisions et cotes du deuxième tour de qualification de la Ligue de conférence Europa