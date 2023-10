Koundé incertain pour le Clásico alors que les inquiétudes liées aux blessures du Barça augmentent

Le défenseur Jules Koundé est un incertain face au Real Madrid après s’être blessé au genou alors que les problèmes de forme physique de Barcelone continuent de s’accentuer avant le match de ce mois-ci. Classique (Diffusez EN DIRECT : Real Madrid contre Barcelone, samedi 28/10, 10 h 05 HE, ESPN+).

Koundé a été expulsé lors de la première mi-temps du match nul 2-2 de dimanche contre Grenade et les tests effectués lundi ont confirmé qu’il souffrait d’une entorse aux ligaments du genou.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le Barça n’a pas révélé combien de temps il sera absent, mais des sources ont déclaré à ESPN que cela pourrait durer environ un mois. L’équipe catalane devrait affronter le leader de la Liga, Madrid, le 28 octobre.

L’entraîneur Xavi Hernandez est déjà privé de Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha et Robert Lewandowski, qui ont tous manqué le match contre Grenade.

Koundé a été remplacé par Ronald Araujo lors du match nul de retour de Barcelone contre Grenade. Photo de Fran Santiago/Getty Images

Pedri, qui n’a pas joué depuis août, est sur le point de revenir après la trêve internationale, mais aucun des blessés n’est assuré d’être de retour pour le match. Classique.

De Jong et Lewandowski ont tous deux des entorses à la cheville, tandis que Raphinha est absent avec un problème aux ischio-jambiers. Tous les trois sont considérés comme des touch-and-go pour le match de Madrid.

Le Barça a également confirmé que Lamine Yamal souffrait d’une légère blessure à la cuisse, même si cela ne l’empêchera pas de rejoindre l’équipe d’Espagne cette semaine.

Yamal, qui est devenu à 16 ans et 87 jours le plus jeune buteur de l’histoire de la Liga contre Grenade, effectuera un travail de récupération avec l’équipe nationale dans l’espoir d’être disponible cette semaine pour les éliminatoires de l’Euro 2024 contre l’Écosse et la Norvège.

Le Barça a désormais deux semaines sans match avant d’accueillir l’Athletic Bilbao au stade olympique le 22 août, avec des matchs à domicile contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions et Madrid en Liga la même semaine.

Le match nul de dimanche à Grenade a vu l’équipe de Xavi perdre trois points derrière Madrid, qui a battu Osasuna 4-0 au Santiago Bernabeu samedi.

Le package surprise de la Liga, Gérone sépare les deux Classique rivaux au classement, à deux points de Madrid et un point d’avance sur le Barça.

Madrid sera privé des absents de longue date Thibaut Courtois et Éder Militão lors de son déplacement au Barça à la fin du mois, tandis que Nacho Fernandez sera également suspendu. David Alaba devrait être de nouveau disponible d’ici là.