Kounde est le dernier alors que Chelsea lance un gant à Barcelone avec une offre d’ouverture

Une nouvelle mise à jour sur la bataille en cours pour la signature de la star de Séville Jules Kounde a été fournie lundi soir.

Le nom du bouchon Kounde, bien sûr, a pris sa place au premier plan dans les gros titres de l’été à ce jour.

Cela vient du fait que l’international français a été ajouté aux listes de souhaits de transfert non pas d’un, mais de deux poids lourds du jeu européen.

Les clubs en question ? Barcelone et Chelsea.

Ces derniers, bien sûr, apprécient les services de Kounde depuis plus d’un an maintenant, les poursuites infructueuses des Bleus contre Matthijs de Ligt et Nathan Ake cette fois-ci ayant vu le joueur de 23 ans reprendre sa place au sommet de Thomas Tuchel. liste restreinte de cibles défensives.

Le Barça, cependant, qui envisage maintenant des renforts à l’arrière après avoir conclu des accords impressionnants pour Raphinha et Robert Lewandowski, a également jeté son dévolu sur le talentueux Kounde.

Non seulement cela, mais un mot provenant des médias espagnols a désigné le Camp Nou comme le lieu d’atterrissage de choix du Français.

Chelsea, à son tour, n’a eu d’autre choix que d’agir. Et, selon des informations faisant le tour de lundi soir, c’est précisément ce que l’équipe de transfert de Stamford Bridge a fait aujourd’hui.

Les retraités, il est entendu, ont déposé une offre d’ouverture d’une valeur d’environ 50 millions d’euros, plus des add-ons, à leurs homologues de Séville.

En conséquence, la confiance grandit dans le fait que Kounde sera finalement un joueur de Chelsea à temps pour la saison 2022/23 qui démarre.

Il reste maintenant à voir si le Barça est prêt ou non à avancer avec une proposition tout aussi lucrative.

Chelsea est en négociations avec Séville au sujet de Jules Koundé et on lui a dit qu’il avait déjà envoyé une proposition d’environ 50 millions d’euros + des add-ons pour Koundé. Comme révélé, Chelsea retravaille sur la signature de Koundé et du côté du club, ils ont confiance. Le Barça reste intéressé. #CFC pic.twitter.com/jI1hUJNKOt – Nathan Gissing (@Nathan_Gissing) 18 juillet 2022

