Koulibaly révèle quelle star de Chelsea a joué un rôle clé dans le changement de Stamford Bridge

Kalidou Koulibaly a révélé quelle star de Chelsea a joué un rôle clé dans son départ de Naples pour l’ouest de Londres.

Todd Boehly a déjà sanctionné deux signatures estivales majeures pour les Blues. Chelsea a signé Raheem Sterling de ses rivaux de Premier League, Manchester City.

Cela a été suivi par les Londoniens de l’ouest qui ont conclu un accord avec Napoli pour la star de Serie A, Kalidou Koulibaly.

Koulibaly a été signé pour un montant estimé à près de 40 millions d’euros, ce qui est une somme considérable étant donné qu’il a déjà 31 ans.

Cependant, Chelsea avait désespérément besoin d’une certaine qualité à l’arrière avant la nouvelle saison après les départs d’Andreas Christensen et d’Antonio Rudiger.

Et Koulibaly, qui a dominé la Serie A pendant de nombreuses années, est sûr d’apporter cela à cette équipe de Chelsea.

Maintenant, dans une interview pour son nouveau club, Koulibaly a détaillé comment son ancien coéquipier à Naples, Jorginho, a joué un rôle clé dans son passage à Stamford Bridge :

“Jorgi m’a envoyé un texto et m’a demandé si je voulais venir à Chelsea !” Koulibaly a déclaré sur le site Web du club en réfléchissant à son chemin vers Stamford Bridge.

« À l’époque, je n’étais pas sûr qu’ils me voulaient mais bien sûr, j’ai dit que je viendrais avec plaisir. C’était la même chose avec Edou [Mendy], il m’a posé la question et je lui ai dit que c’était déjà fait et que je le verrais bientôt ! « Maintenant que je suis ici, je suis vraiment heureux de commencer ce voyage passionnant. L’équipe a fière allure avec un bon mélange de jeunes joueurs et de joueurs plus expérimentés.

