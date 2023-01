Koulibaly limité alors que la défense vieillissante de Chelsea est exploitée

Chelsea a commencé 2023 avec un décevant match nul 1-1 contre Nottingham Forest au City Ground dimanche.

Raheem Sterling a ouvert le score à la 16e minute, après qu’un ballon contesté par Willy Boly et Kai Havertz soit revenu des boiseries et soit tombé aux pieds de l’international anglais pour taper, bien que les Blues n’aient pas pu poursuivre sur cette lancée. Serge Aurier a égalisé peu après l’heure de jeu, et les visiteurs ont été contraints de se contenter d’un point, ce qui les place au huitième rang du classement de Premier League.

Points positifs

Chelsea a construit de beaux passages de jeu dès le début, même s’ils n’ont pas toujours conduit à des occasions de but. Le but de Sterling est venu de la première grande chance des Blues du match, affichant un avantage clinique bienvenu.

Négatifs

Malgré le jeu positif des visiteurs au début, c’est l’attaquant de Forest Brennan Johnson qui a créé la première opportunité notable. Il y a eu des périodes où il était beaucoup trop facile pour les hôtes d’avancer et de se placer derrière la défense de Chelsea, la seconde mi-temps étant particulièrement préoccupante car Forest a finalement obtenu le niveau.

Note du manager sur 10

Graham Potter, 6 ans — Le manager est resté avec les joueurs qui avaient impressionné contre Bournemouth et a d’abord vu une démonstration positive de son équipe, mais il n’a pas fait grand-chose pour changer le jeu alors qu’il s’éloignait de Chelsea avec une seconde mi-temps décevante. Son triple changement a de nouveau changé l’élan, mais ce n’était pas suffisant pour gagner un vainqueur.

Notes des joueurs (1-10 ; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GK Kepa Arrizabalaga, 7 — Bien résisté pour sauver le tir de Johnson après la percée de l’international gallois. A fait un arrêt assez confortable pour nier Taiwo Awoniyi, puis a de nouveau refusé Johnson quelques instants plus tard. On ne lui a donné aucune chance quand il a finalement été battu.

DF Cesar Azpilicueta, 5 — A mis un grand bloc pour nier Morgan Gibbs-White et a eu son propre tir à distance dévié large. A lutté en seconde période car il ne pouvait pas suivre Johnson quand il courait derrière, puis a été averti pour une faute sur Renan Lodi. Impossible de se rapprocher suffisamment d’Aurier pour nier l’égalisation.

DF Kalidou Koulibaly, 4 — A déplacé le ballon de manière impressionnante en première mi-temps, créant des occasions pour Mason Mount et Christian Pulisic. Cependant, il a vraiment eu du mal à faire face à Awoniyi, surtout lorsqu’il a été contraint de se rendre dans des zones plus larges.

DF Thiago Silva, 7 — A montré son expérience en coupant de manière experte le centre d’Awoniyi et en arrêtant l’éclatement de Gibbs-White. A également joué des passes ambitieuses pour rendre la vie difficile aux défenseurs de Forest.

DF Marc Cucurella, 6 — A bien fait d’empêcher Johnson de naviguer dans les canaux dans un affichage défensif assez solide, et a également été impliqué dans un joli jeu de liaison avec Pulisic.

MF Denis Zakaria, 6 — Sa patience a été mise à l’épreuve par Ryan Yates, mais a continué à faire une impressionnante démonstration en première mi-temps au milieu du terrain, en particulier lorsqu’il a résisté à l’opposition. Cependant, il n’a pas pu avoir le même impact après la pause.

MF Jorginho, 6 — A joué de belles passes, dont une à Sterling dans la préparation d’une chance pour Mount, mais il y a eu des moments où il a été trop facilement retiré du match.

Kalidou Koulibaly, à gauche, a eu du mal lorsque Nottingham Forest a commencé à attirer le défenseur central de Chelsea dans des zones plus larges. James Williamson – AMA/Getty Images

Monture de maçon MF, 7 — L’ancien prêteur du comté de Derby n’avait pas peur de s’impliquer dans le côté combatif du jeu, bien qu’il ait également fait preuve de qualité avec une passe parfaitement pondérée à Pulisic dans la préparation du premier match. Fait un grand bloc pour nier Gibbs-White.

FW Raheem Sterling, 7 — N’a pas toujours été sur la même longueur d’onde que ses coéquipiers au début, mais a bien choisi Mount dans la surface, puis a marqué le premier match avec une finition clinique. A été dépossédé par Boly puis a donné un coup franc sur le bord de sa propre surface alors qu’il s’est évanoui du match.

Attaquant Kai Havertz, 5 — A chuté profondément pour bien lier le jeu et a parfois montré une bonne présence, mais il s’est rendu coupable d’avoir fourni une touche lâche dans la surface à quelques reprises pour gâcher des ouvertures prometteuses. Sa tête peu convaincante a rendu les choses difficiles pour l’égalisation de Forest.

FW Christian Pulisic, 6 — A souvent posé de vrais problèmes aux défenseurs de Forest chaque fois qu’il les mettait dans une situation en tête-à-tête, battant facilement Joe Worrall et délivrant le centre qui menait au premier match, tandis qu’Aurier luttait également contre lui. A frappé un tir faible d’une position prometteuse et a été devancé par Boly pour l’égalisation.

Substituts

MF Mateo Kovacic, 5 — A remplacé Zakaria à la 61e minute et n’a rien pu faire pour empêcher Forest d’égaliser deux minutes plus tard.

FW Hakim Ziyech, N/R — Semblait le plus susceptible de faire bouger les choses, délivrant une merveilleuse croix que Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas réussi à convertir.

MF Conor Gallagher, N/R — A immédiatement cherché à prendre le ballon dès son introduction, jouant de belles passes en avant, mais en vain.

FW Pierre-Emerick Aubameyang, N/R — A essayé de faire bouger les choses mais n’a pas réussi à atteindre la cible avec sa tête du centre exquis de Ziyech.

FW Carney Chukwuemeka, N/R —Impossible de trouver un moyen d’aider Chelsea à gagner après son introduction tardive.