Koulibaly est la clé des espoirs du Sénégal de choquer l’Angleterre

DOHA, Qatar – Il n’y a pas si longtemps, une équipe africaine perdant son meilleur joueur à la veille d’une Coupe du monde aurait été un désastre, mais le Sénégal a déjà montré qu’il est bien plus que Sadio Mane.

Le deuxième meilleur joueur du monde n’est pas au Qatar après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers alors qu’il jouait pour le club du Bayern Munich quelques jours avant le début du tournoi, mais en son absence, l’équipe de l’entraîneur Aliou Cissé est passée par le groupe A pour organiser un tour de -16 à égalité avec l’Angleterre au stade Al Bayt dimanche.

Même après l’exclusion de Mane, il y avait une confiance tranquille dans le comté ouest-africain de 17 millions d’habitants qu’ils pourraient sortir d’un groupe contenant les Pays-Bas, l’Équateur et les hôtes du Qatar. Maintenant qu’ils l’ont fait, on a le sentiment que dans les huitièmes de finale, tout peut arriver.

Le Sénégal est l’une des trois seules nations africaines à atteindre les quarts de finale d’une Coupe du monde après sa course aux huit derniers au Japon et en Corée du Sud en 2002.

Il est possible que la France soit à l’affût en quarts, mais il reste une conviction, du moins à domicile, que cette équipe du Sénégal, vainqueur de sa première Coupe d’Afrique des Nations en février, pourrait être la première équipe africaine à atteindre une Coupe du monde. demi-finale.

Une grande partie de la confiance repose sur des joueurs comme Kalidou Koulibaly, auteur du deuxième but crucial lors du dernier match de groupe contre l’Équateur pour sceller la qualification.

Si Mane est la star, Koulibaly est le ciment – en particulier lors des qualifications lorsque le Sénégal n’a concédé que cinq buts en huit matchs.

Kalidou Koulibaly célèbre après avoir marqué le but crucial contre l’Équateur. Ryan Pierse/Getty Images

Koulibaly a utilisé bon nombre de ses engagements médiatiques au Qatar pour souligner que le Sénégal n’est pas seulement Mane et quelques autres.

“Les deux tiers du monde pensaient probablement que nous ne passerions pas après la blessure de Sadio”, a-t-il déclaré après son but contre l’Équateur. “Mais nous sommes une famille, une équipe bien huilée. Il y a un rêve d’aller au-delà du quart de finale. On continue d’y croire, on a envie de raconter l’histoire du football sénégalais.”

Comme Cissé, qui est connu comme un homme-manager et un motivateur plutôt qu’un génie tactique, l’esprit d’équipe et la solidarité sont l’un des points forts de Koulibaly.

Des sources ont déclaré à ESPN que lorsque Chelsea cherchait à signer le défenseur central cet été, les patrons du club ont demandé à Jorginho, un ancien coéquipier de Naples, une référence de personnage et on lui a dit “tout le monde l’aimera”. Jorginho a eu raison et après seulement quelques mois, Koulibaly – autrefois un objectif de 90 millions de livres sterling pour Manchester United – est un élément central du vestiaire de Stamford Bridge.

Il a impressionné Chelsea cet été lorsqu’il a demandé à l’ancien capitaine John Terry la permission de prendre le maillot n ° 26 – le même numéro qu’il avait porté à Naples. Il savait que cela conduirait à des comparaisons faciles, en particulier parce que lui et Terry jouaient au même poste, mais il n’était pas déconcerté par la pression supplémentaire.

– Le support rond à élimination directe de la Coupe du monde d’ESPN

Koulibaly est cependant toujours en train de s’adapter à la Premier League après huit ans en Serie A et a été surpris plus d’une fois en train d’essayer de récupérer le ballon en haut du terrain. C’est son style de défense agressif qui lui a valu un carton rouge lors d’une défaite 3-0 contre Leeds United en août.

Le joueur de 31 ans, né en France et ayant passé toute sa carrière en Europe, est un exemple de la façon dont, au fil du temps, le football africain s’est développé.

Kalidou Koulibaly était au bon endroit au bon moment pour envoyer le Sénégal en huitièmes de finale. Ryan Pierse/Getty Images

Koulibaly est l’un des 10 joueurs de l’équipe sénégalaise qui jouent dans leur club de football en Angleterre tandis que cinq autres jouent en Espagne ou en Italie. La dernière fois que l’Angleterre a affronté un pays africain lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde – un quart de finale contre le Cameroun en 1990 – les informations sur les joueurs étaient plus difficiles à trouver.

Il y a trente-deux ans, le gros de l’équipe camerounaise, la première d’Afrique à atteindre un quart de finale, était basé à domicile avec un seul basé en Angleterre, en Italie ou en Espagne. Si Gareth Southgate veut des connaissances supplémentaires sur Koulibaly, il n’a qu’à demander à ses coéquipiers du club de Chelsea Raheem Sterling, Mason Mount ou Conor Gallagher.

Peu importe le Sénégal, qui croira qu’il a les joueurs – même sans Mane – pour affronter ce que l’Europe et l’Amérique du Sud ont de mieux à offrir.

En 1990, le Cameroun a choqué l’Argentine, tenant de la Coupe du monde, lors de son match d’ouverture et en 2002, le Sénégal a fait de même avec la France, championne en titre. Le buteur ce jour-là, Papa Bouba Diop, est décédé en novembre 2020 à l’âge de 42 ans seulement. ancien milieu de terrain de Fulham et Portsmouth.

L’un des coéquipiers de Diop en 2002, El-Hadji Diouf – au Qatar en tant que conseiller de Cissé – a déjà averti l’Angleterre que, comme la France il y a 20 ans, elle sous-estime le Sénégal, notamment parce que Mane n’est pas là. Koulibaly a transmis un message similaire selon lequel le Sénégal est plus que Mane et il sera là pour le prouver à nouveau dimanche.