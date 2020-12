Le Kotpad NAC d’Odisha a créé un précédent pour l’autonomisation des femmes qui est étroitement lié au développement et à l’emploi. Quatre femmes appartenant à des groupes d’entraide ont été formées à conduire des véhicules alimentés par batterie pour collecter les déchets de plus de 4500 ménages de la ville, a déclaré le ministère du Logement et des Affaires urbaines dans un tweet.

Dans le cadre d’une initiative unique visant à autonomiser et à créer des emplois pour les femmes, Kotpad NAC, Odisha a embauché 4 femmes dans des groupes d’entraide et les a formées à la conduite de véhicules à batterie pour collecter les déchets séparés de 4560 foyers afin de garder la zone propre et saine. « a déclaré le ministère. dans un tweet.

Dans le cadre d’une initiative unique d’autonomisation et de création d’emplois pour les femmes, Kotpad NAC, Odisha a embauché 4 femmes dans des groupes d’entraide et les a formées à la conduite de véhicules fonctionnant sur batterie pour collecter les déchets séparés de 4560 maisons afin de garder la zone propre et saine. . #SelfReliant #AatmaNirbharBharat pic.twitter.com/4XPjMaLQ2E – Ministère du logement et des affaires urbaines (@MoHUA_India) 1 décembre 2020

La ville de Kotpad est située tout au bout de la frontière Odisha dans le district de Koraput. La municipalité la plus proche du Chhattisgarh est Jagadalpur avec laquelle elle entretient des relations d’affaires régulières.

L’initiative de formation et d’emploi des femmes est saluée pour avoir fourni des emplois aux femmes tout en assurant des villes propres.

La situation de l’emploi pendant le verrouillage s’est détériorée dans le district de Koraput d’Odisha, comme la plupart des autres régions du pays. Selon un rapport de Business Standard, plusieurs quartiers d’Odisha étaient mal préparés à faire face à la situation de migration inverse rendue nécessaire par le verrouillage annoncé par le Centre en mars. Des estimations informelles indiquent que l’État compte plus de 2,5 millions de travailleurs migrants. La dépendance à l’égard de la migration et de l’agriculture étant les principaux employeurs, le verrouillage a affecté les moyens de subsistance à Odisha.