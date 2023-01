Kota Junction Kachoris vend des assiettes en papier chimique, Twitter n’est pas surpris

Kota, célèbre pour ses centres de coaching IIT-JEE, a peu à peu acquis une certaine infamie en raison de la pression exercée sur les étudiants qui se préparent à ces concours. Un utilisateur de Twitter a récemment partagé une photo d’elle en train de manger des kachoris au carrefour de Kota et a commenté le phénomène. Les collations se vendaient sur des assiettes en papier faites de ce qui ressemblait à des équations chimiques complexes. « Kota mai kachori bhi padhai karte hue khaani padti hai [sic]”, a plaisanté l’utilisateur de Twitter appelé Anushka.

“Kota me kachori wale bhaiya ko bhi différenciation intégration ata hai [sic]”, a plaisanté un autre utilisateur. “J’avais l’habitude de lire des cafards (NCERT) en attendant mon biryani dans un restaurant .. Cela n’arrive qu’à KOTA [sic]”, a déclaré un autre. “Kachori wale bhaiya kachori bhi équation d’onde de Schrödinger sunne ke baad he dete hai [sic]”, a plaisanté un utilisateur.

J’avais l’habitude de lire cafard (NCERT) en attendant mon biryani dans un restaurant .. Cela n’arrive qu’à KOTA— Kratika (@ugneet243) 13 janvier 2023

Kota me kachori wale bhaiya ko bhi différenciation intégration ata hai — Aditya (@ AdityaSonune7) 13 janvier 2023

Kyoki kachori vala bhi IIT ka aspirant reh chuka h— Divyang Rajput (@A_Memer_Boy) 14 janvier 2023

Bien que ce fil Twitter ait été une plaisanterie, il y a eu des développements préoccupants concernant les suicides d’étudiants à Kota. En décembre de l’année dernière, trois étudiants se préparant à des concours y seraient morts par suicide dans deux incidents distincts en 12 heures.

Ankush Anand (18 ans), un aspirant NEET et résident du district de Supaul au Bihar, et Ujjwal Kumar (17 ans), un aspirant JEE du district de Gaya, et Pranav Verma (17 ans), un aspirant NEET du district de Shivpuri au Madhya Pradesh, seraient morts par suicide en décembre 2022, a rapporté PTI.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide, appelez l’une de ces lignes d’assistance : Aasra (Mumbai) 022-27546669, Sneha (Chennai) 044-24640050, Sumaitri (Delhi) 011-23389090, Cooj (Goa) 0832- 2252525, Jeevan (Jamshedpur) ) 065-76453841, Pratheeksha (Kochi) 048-42448830, Maithri (Kochi) 0484-2540530, Roshni (Hyderabad) 040-66202000, Lifeline 033-64643267 (Kolkata)

