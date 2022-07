Kosovo : la Serbie incite à des manifestations minoritaires pour déstabiliser

PRISTINA, Kosovo (AP) – Le gouvernement du Kosovo a accusé tôt lundi la Serbie voisine d’avoir tenté de déstabiliser le pays alors que les Serbes de souche bloquaient les routes et menaient d’autres incidents dans le nord, apparemment dans le cadre d’un différend sur les plaques d’immatriculation et les cartes d’identité des véhicules.

Les responsables du Kosovo avaient décidé de reprendre la pratique consistant à exiger des véhicules qui entrent de Serbie qu’ils remplacent les plaques d’immatriculation serbes par des plaques du Kosovo. L’inverse est exigé par la Serbie pour les véhicules du Kosovo qui se rendent en Serbie.

Le Kosovo prévoit également d’empêcher sa minorité ethnique serbe d’utiliser uniquement les cartes d’identité serbes lors du franchissement de la frontière.

Un communiqué du gouvernement du Kosovo a déclaré que de nombreux “actes d’agression” comme le blocage de routes et des tirs dans les régions du nord dominées par des Serbes de souche ont été commis dimanche et accusés d’avoir été incités par la Serbie.

Après des discussions avec des partenaires européens et américains, le projet de plaque d’immatriculation et de carte d’identité “réciprocité” a été reporté d’un mois, jusqu’au 1er septembre, a indiqué le gouvernement.

Le Kosovo faisait partie de la Serbie jusqu’à ce qu’un soulèvement armé en 1998-1999 par la majorité ethnique albanaise du territoire déclenche une répression sanglante par les Serbes. Une campagne de bombardement de l’OTAN visant à forcer les troupes serbes à quitter le Kosovo a mis fin à la guerre. Mais la Serbie refuse de reconnaître la déclaration d’indépendance du Kosovo de 2008.

Le Premier ministre Albin Kurti et le président Vjosa Osmani ont accusé le président serbe Aleksandar Vucic d’être à l’origine des manifestations.

“Vucic et (Petar) Petkovic sont les principaux responsables des émeutes”, a écrit Kurti sur Facebook. Petkovic est le responsable de Belgrade en charge du Kosovo.

Osmani a également écrit sur Facebook que « les efforts de Vucic pour déstabiliser le Kosovo » échoueraient.

Vucic a répondu en disant que “nous n’avons jamais été dans une situation plus complexe qu’aujourd’hui” et a blâmé le Kosovo pour l’escalade des tensions autour des plaques d’immatriculation et des cartes d’identité.

Il a accusé le Kosovo d’essayer de se faire passer pour une victime et de “profiter de l’ambiance dans le monde où ils pensent pouvoir jouer aux cartes”, a-t-il déclaré, affirmant que Kurti essayait d’être vu sous le même jour que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Vukic a déclaré que le Kosovo ne pouvait pas empêcher ses Serbes de souche d’utiliser des cartes d’identité serbes lorsqu’ils traversaient la frontière.

La mission de maintien de la paix dirigée par l’OTAN au Kosovo a déclaré qu’elle surveillait la situation “tendue” dans le nord du Kosovo et qu’elle était “prête à intervenir si la stabilité était menacée”.

La force a déclaré qu’elle “prendrait toutes les mesures nécessaires pour maintenir un environnement sûr et sécurisé au Kosovo à tout moment, conformément à son mandat de l’ONU”.

La mission, qui compte quelque 3 800 soldats de 28 pays, est dirigée par l’OTAN mais est soutenue par les Nations Unies, l’Union européenne et d’autres.

——-

Semini a rapporté de Tirana, Albanie.

Zenel Zhinipotoku et Llazar Semini, Associated Press