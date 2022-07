Kosovo : la Serbie incite à des manifestations minoritaires pour déstabiliser

PRISTINA, Kosovo – Le gouvernement du Kosovo a accusé lundi matin la Serbie voisine d’avoir tenté de déstabiliser le pays alors que les Serbes de souche bloquaient les routes et menaient d’autres incidents dans le nord, apparemment dans le cadre d’un différend sur les plaques d’immatriculation et les cartes d’identité des véhicules.

Un communiqué du gouvernement du Kosovo a déclaré que de nombreux “actes d’agression” comme le blocage de routes et des tirs dans les régions du nord dominées par des Serbes de souche ont été commis dimanche et accusés d’avoir été incités par la Serbie.

Après des discussions avec des partenaires européens et américains, le projet de plaque d’immatriculation et de carte d’identité “réciprocité” a été reporté d’un mois, jusqu’au 1er septembre, a indiqué le gouvernement.

Le Premier ministre Albin Kurti et le président Vjosa Osmani ont accusé le président serbe Aleksandar Vucic d’être à l’origine des manifestations.

“Vucic et (Petar) Petkovic sont les principaux responsables des émeutes”, a écrit Kurti sur Facebook. Petkovic est le responsable de Belgrade en charge du Kosovo.

Vucic a répondu en disant que “nous n’avons jamais été dans une situation plus complexe qu’aujourd’hui” et a blâmé le Kosovo pour l’escalade des tensions autour des plaques d’immatriculation et des cartes d’identité.