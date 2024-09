KOSOMI STUDIO / STAY Architectes

© Hong Kiwoong

Description textuelle fournie par les architectes. Le Studio Kosomi est une maison où l’artiste a vécu avec sa famille, et chaque espace à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment a été transformé en un nouvel espace tout en conservant les souvenirs du passé.

Le point le plus important était de symboliser le changement et un nouveau départ sans apporter trop de changements à la maison chargée de souvenirs. En particulier, vue depuis la rue, elle forme un paysage sentimental avec la maison unifamiliale adjacente, nous ne voulions donc pas endommager le contexte environnant. Afin de préserver autant que possible l’échelle et l’émotion de la rue, la structure de la façade a été réalisée en bois plutôt qu’en matériaux modernes, et le volume a été appliqué sur le côté droit du bâtiment en face de la maison unifamiliale adjacente. La double peau en bois sert d’écran qui contrôle la lumière du soleil orientée au sud du salon de thé du premier étage tout en assurant l’intimité du studio du deuxième étage.

Plan – 1er étage

Le showroom du premier étage a été conçu comme un espace ouvert avec seulement le minimum de murs nécessaires à la division spatiale. Chaque zone est divisée en un salon de thé, un salon et deux espaces d’exposition aux concepts différents. Les matériaux de finition du showroom ont été soigneusement sélectionnés pour s’harmoniser avec les œuvres d’art. L’espace principal, de l’entrée principale au salon, est construit en granit dans un style coréen large et fini avec du bois fumigé avec une texture proéminente et de la peinture en aérosol. Des tissus tissés et produits par l’artiste sur un métier à tisser sont installés dans tout l’espace pour amplifier l’atmosphère orientale de l’espace. Certains murs et plafonds exposés sans matériaux de finition montrent l’ancien extérieur du bâtiment ainsi que son histoire et sa structure.

Section

L’atelier du deuxième étage est un espace brut. Tous les murs y sont exposés et il reste des traces du toit à pignon qui a subi plusieurs constructions. L’ancienne charpente en bois effondrée a été renforcée et refaite, et finie avec des tuiles à haute résistance adaptées au travail. L’atelier est en grande partie composé d’une salle de moulage, d’une salle de teinture et d’une salle de couture, et la salle de moulage a été conçue comme un espace de type serre adapté au séchage et au moulage du papier et du tissu.

L’espace intérieur est construit avec du papier et du granit traditionnels coréens, ainsi qu’avec des œuvres tissées et produites par l’artiste sur un métier à tisser, pour amplifier l’atmosphère orientale, et combine la structure exposée et les traces du bâtiment existant, comme les escaliers en bois, pour tisser un nouvel espace. Ces efforts révèlent non seulement l’histoire de la conversion en montrant l’apparence originale du bâtiment, mais contribuent également à préserver le paysage du village.